Los Timberwolves sorprenden con la selección de Edwards como número 1 universitario

Bristol (Connecticut, EE.UU.), 18 nov (EFE).- Los Timberwolves de Minnesota sorprendieron este miércoles con la selección del escolta Anthony Edwards como el número uno en el sorteo universitario de la NBA que se celebra de forma virtual por primera vez en su historia debido a la pandemia del coronavirus.

Contra todos los pronósticos, Edwards, de 19 años, formado en la Universidad de Georgia, llega a un equipo en plena reconstrucción y proyectado como el jugador clave en formar pareja con el base D'Angelo Russell y darle balones al pívot estadounidense dominicano Karl-Anthony Towns.

Edwards, que en su año de freshman logró promedio de 19,1 puntos será clave en la ofensiva de los Timberwolves, que la pasada temporada tuvieron problemas a la hora de anotar.

Mientras, los Warriors de Golden State, con el número dos, que en principio estaban programados para conseguir a Edwards, tuvieron que cambiar los planes y decidirse por el pívot James Wiseman, de 19 años, formado en la Universidad de Memphis.

Los Warriors, con sus estrellas el base Stephen Curry y el escolta Klay Thompson recuperados de las graves lesiones que les costó perderse la pasada temporada, adquirieron a un jugador de gran poder atlético que junto al ala-pívot Draymond Green pueden formar un frente dominante dentro de la pintura y en el juego interior.

La sorpresa la dio el base LaMelo Ball, de 19 años, a quien la mayoría de los llamados "expertos" le daban como la selección número uno, pero se tuvo que conformar con ser el tres después de que los Hornets de Charlotte se decidieron por él.

El legendario Michael Jordan, dueño mayoritario de los Hornets, confía en que el hermano del también base Lonzo Ball, de los Pelicans de Nueva Orleans, pueda convertirse en el líder que pueda dirigir el juego de ataque y convertirlos en un equipo ganador.

El punto débil de LaMelo Ball, al igual que su hermano Lonzo Ball, es que no tienen buen juego defensivo, algo que tendrá que mejorar si al final quiere ser líder dentro de la NBA.

Como se esperaba ninguna de las tres primeras selecciones han generado interés a diferencia de lo que sucedió el año pasado cuando los Pelicans consiguieron como número uno al alero Zion Williamson.

Los Bulls de Chicago se decidieron por el alero Patrick Williams, formado en la Universidad de Florida State, con el número cuatro y dieron la gran sorpresa de la noche.

El nuevo vicepresidente ejecutivo de operaciones de los Bulls, el lituano Arturas Karnisovas, no había mostrado indicaciones que se fuese a decidir por un jugador que su mejor cualidad es la defensa.

De hecho, los pronósticos le daban que fuese la selección ideal de los Spurs de San Antonio, con el número 11, en su proyecto también de reconstrucción al igual que los Bulls, que tienen como nuevo entrenador a Bill Donovan, quien hasta la pasada temporada dirigió a los Thunder de Oklahoma City.

La quinta selección fue para los Cavaliers de Cleveland que eligieron al alero Isaac Okoro, de la Universidad de Auburn; los Hawks de Atlanta (6) consiguieron a al pívot Onyeka Okongwu; los Pistons de Detroit (7) lograron al base francés Killian Hayes y los Knicks de Nueva York (8) se quedaron con el ala-pívot Obi Toppin.

La pandemia, además de forzar la realización virtual del sorteo, también se tuvo que cambiar la sede de Nueva York, donde se celebra cada mes de junio, y se llegó a la sede de la cadena de televisión ESPN, en Bristol (Connecticut).

Este año, los novatos no jugarán la liga anual de verano de la NBA en Las Vegas (Nevada), e irán casi directamente a la temporada regular, ya que los campos de entrenamiento de la liga están programados para comenzar el próximo 1 de diciembre y la competición oficial para el 22 del mismo mes.