Los CDC desaconsejan viajar por Acción de Gracias en EE.UU. por la pandemia

Washington, 19 nov (EFE).- Los gubernamentales Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, en inglés) de EE.UU. recomendaron este jueves evitar los viajes durante la festividad de Acción de Gracias, dentro de una semana, para evitar la propagación de la covid-19, cuando el país rebasa ya el cuarto de millón de fallecidos.

"Conforme vemos un crecimiento exponencial en los casos, y la oportunidad de que la enfermedad o la infección se traslade de una parte del país a otra, debemos recomendar que se eviten los viajes en esta época", dijo el director de Incidencias de la covid-19 de los CDC, Henry Walke, en una llamada con periodistas.

El responsable subrayó que los estadounidenses deberían pasar Acción de Gracias con las otras personas que residan en sus hogares, en vez de viajar.

"A nivel de los hogares individuales, lo que está en juego es básicamente una probabilidad creciente de que uno de sus seres queridos se ponga enfermo y tenga que ser hospitalizado y fallezca", dijo Walke.

En su recomendación, los CDC explican que "hogar" significa aquellas personas que hayan vivido en la misma casa durante al menos 14 días antes de la celebración.

A ese respecto, la directora del grupo de trabajo de los CDC para Intervención en Comunidades y Poblaciones Críticas, Erin Sauber-Schatz, remarcó que este año la manera más segura de celebrar Acción de Gracias es en casa y con la gente con la que uno vive.

"La gente que no ha estado viviendo activamente con usted en los 14 días antes de la celebración no son considerados miembros de su hogar, y por tanto necesitan tomar precauciones adicionales", indicó.

La nueva recomendación establece que "posponer viajes planeados y permanecer en casa es la mejor manera de protegerte a ti y a otros este año" y plantea una serie de preguntas a los ciudadanos que puedan estar evaluando si emprende un viaje o no.

Entre esas cuestiones figura si los casos están aumentando o si son altos en los lugares de destino, si los hospitales están saturados, si el viajero o aquellas personas a las que se desea visitar han podido estar en contacto con otras personas o si es necesario para trasladarse tomar un autobús, tren o avión, donde mantener la distancia social es más complicado.

En ese sentido, la recomendación de los CDC indica que "si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es 'sí' deberían considerar hacer otros planes, como organizar un encuentro virtual o retrasar su viaje".

Adelantándose a aquellos que no hagan caso a su recomendación, los CDC avisan que si finalmente se viaja se deberían tomar medidas como llevar máscara facial, mantener una distancia de unos 1,8 metros de aquellas personas que no residan en el mismo hogar y celebrar pequeños encuentros al aire libre.

Cerca de 50 millones de estadounidenses planean viajar este año, lo que supone un 10 % menos que el pasado año, la mayor parte por carretera, según la Asociación de Automóviles de EE.UU. (AAA, en inglés).

Los viajes aéreos se reducirán a la mitad en estas fechas, pero eso significa que todavía 2,4 millones de personas se subirán a un avión en estas fechas.

EE.UU. es el país del mundo más afectado por la covid-19 con más de 11,5 millones de casos y más de 251.000 fallecidos, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.