Lluvias enfrían una nueva jornada de protestas contra el Gobierno colombiano

Bogotá, 19 nov (EFE).- Las torrenciales lluvias que cayeron este jueves sobre Bogotá enfriaron una nueva jornada de protestas de sindicatos y organizaciones sociales en rechazo a la política económica y social del Gobierno del presidente Iván Duque, así como a la violencia que azota algunas regiones de Colombia.

Pese a que miles de personas salieron a las calles de las diferentes ciudades del país, las manifestaciones no estuvieron tan concurridas como las realizadas en los últimos meses y los aguaceros, que incluso provocaron inundaciones en algunas zonas de Bogotá, hicieron que las concentraciones se disolvieran después del mediodía.

La jornada fue convocada a dos días de que se cumpla el primer aniversario del inicio de las manifestaciones que se prolongaron por varias semanas entre noviembre y diciembre del año pasado en rechazo al Gobierno de Duque, al que acusan de no negociar con las organizaciones sociales "el pliego de peticiones".

En la capital colombiana, miembros de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) salieron con tambores y lideraron una batucada que ambientó la marcha hasta la Plaza de Bolívar, centro del poder colombiano, donde se preveía que llegaran los diferentes grupos de manifestantes.

Igualmente hubo grupos de música andina que caminaron junto a los manifestantes, así como excombatientes de las FARC que se sumaron a la protesta para rechazar la violencia que se ha cobrado la vida de 241 de ellos desde que se firmó el acuerdo de paz en noviembre de 2016.

En otras ciudades como Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga, pequeños grupos se reunieron y protestaron sin mayores novedades.

CAUSAS DE LAS PROTESTAS

Los líderes del Comité Nacional de Paro, del que hacen parte organizaciones sociales y sindicales, exigen al Gobierno una negociación inmediata del pliego de emergencia planteado en las movilizaciones de noviembre de 2019.

Las centrales obreras rechazan la política económica y social de Duque porque consideran que va en contra de los trabajadores y afecta la estabilidad laboral al permitir la contratación por horas, así como que supuestamente desconoce derechos como subsidios para educación, alimentación y afiliaciones a entidades para recreación, entre otros.

También piden que cesen las acciones violentas, los asesinatos de líderes sociales y la restricción de la protesta social y rechazan la brutalidad policial que dejó 13 muertos en Bogotá y Soacha, municipio aledaño a la capital colombiana, en septiembre pasado.

Otro de las motivaciones son las medidas adoptadas por el Gobierno ante la pandemia de la covid-19, pues consideran que han desmejorado las condiciones económicas y sociales de los trabajadores colombianos.

EL SECTOR DE LA SALUD PROTESTA

A la protesta se sumaron grupos de trabajadores del sector de la sanidad que rechazan el proyecto de reforma a la salud que tramita el Congreso.

Según el Gobierno ese proyecto busca garantizar el derecho fundamental a la salud, para lo cual se redefinirán las funciones esenciales del sistema.

La idea es integrar la salud pública, la protección de riesgos y la prestación de servicios que materializan el derecho de la salud, así como retomar el rol real del asegurador.

"El Gobierno Nacional y el Congreso de la República quieren aprobar un proyecto de ley para profundizar el modelo de negocio de la salud, de la ley 100, que hizo aguas, fue fallido y fracasó para enfrentar la pandemia", expresó la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, Carolina Corcho.

La Ley 100 de 1993 creó el sistema de seguridad social integral pero prácticamente la privatizó al transferir los servicios de atención médica a las Empresas Prestadoras de Salud (EPS).

Es por ello que los trabajadores del sector llevaron ataúdes de cartón con mensajes como "No más cierre de hospitales" o "No más proyecto de ley 010", en referencia a la iniciativa de reforma que tramita el Congreso.

Después del mediodía, cuando los manifestantes se estaban terminando de reunir en la Plaza de Bolívar, la protesta se disolvió por un temporal que cayó sobre Bogotá, que incluso causó inundaciones en algunas de las principales avenidas de la ciudad y provocó la caída de un poste en el centro de la capital colombiana. EFE

