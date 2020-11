LISTA DEPORTES

Miércoles 18 de noviembre de 2020.

FÚTBOL

MUNDIAL SUDAMERICA-PANORAMA

BOGOTÁ - Cumplidas cuatro jornadas de las eliminatorias de Sudamérica a la Copa Mundial de Qatar 2022, Brasil y Argentina marcan el paso. Y lo están haciendo sin depender en demasía de sus cracks. 700 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

EUROPA-RESUMEN

SARAJEVO, Bosnia-Herzegovina - Italia avanza a la fase final de la Liga de Naciones de la UEFA tras derrotar 2-0 a Bosnia-Herzegovina y Bélgica hizo otro tanto al doblegar 4-2 a Dinamarca. Italia afrontó el cierre de la fase de grupos sin su técnico Roberto Mancini y el delantero Ciro Immobile, ambos afectados tras contraer el coronavirus. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

ALEMANIA-DEBACLE

BERLÍN - Eliminada en la primera ronda en la Copa Mundial del 2018, Alemania no solo no logra enderezar el rumbo sino que se ve cada vez peor. El 6-0 que le propinó España no sorprendió demasiado: Era una debacle que se veía venir. A pesar de todo, el técnico Joachim Löw no parece correr peligro. Por Ciarán Fahey. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

TENIS

COPA MASTERS

LONDRES - El debutante argentino Diego Schwartzman queda eliminado en la Copa Masters de la ATP tras caer ante el campeón defensor Alexander Zverev y luego del triunfo de Daniil Medvedev, quien avanza a semifinales tras imponerse a Novak Djokovic. Schwartzman suma su segunda derrota en el torneo de fin de temporada. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

OLÍMPICAS

TOKIO-REGLAS

TOKIO - Los deportistas no tendrán la libertad de quedarse en los Juegos Olímpicos de Tokio una vez que concluyan sus competencias. Tampoco habrán fiestas en la Villa Olímpica o salir a pasear en Tokio. John Coates, encargado de los preparativos para Tokio 2020, indica que habrán estrictas reglas y lineamientos para poder realizar las justas en medio de la pandemia de COVID-19. Por Stephen Wade. 500 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

BÉISBOL

METS-CANO

NUEVA YORK - El segunda base de los Mets Robinson Canó recibe una suspensión de 162 juegos tras dar positivo por consumo de sustancias dopantes. La estrella dominicana de 38 años se perderá toda la temporada de 2021 y no podrá cobrar su salario de 24 millones de dólares. La oficina del comisionado de las Grandes Ligas informa que Canó dio positivo por estanozolol, un esteroide anabólico. 600 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

VENEZUELA-LIGA VIRUS

CARACAS - La Liga Venezolana de Béisbol Venezolano confirma que la temporada 2020-2021 finalmente arrancará el 27 de noviembre, bajo estrictas medidas de bioseguridad y sin público para evitar contagios por el nuevo coronavirus. El torneo tradicionalmente comienza a mediados de octubre, pero la larga cuarentena vigente desde el 12 de marzo y la suspensión de vuelos obligaron a postergar la temporada 2020-2021 y cambiar su formato. Por Jorge Rueda. 600 palabras. AP Foto. ENVIADO.

BOXEO

ALVAREZ-SMITH

LONDRES - Saúl “Canelo” Álvarez volverá al ring para pelear por el título del peso supermediano contra Callum Smith el 19 de diciembre en Estados Unidos. 300 palabras. AP Foto. ENVIADO.

BALONCESTO

NBA-DRAFT

SIN PROCEDENCIA - La NBA finalmente realiza su draft, uno en el que lanzarían las carreras profesionales de jugadores como Anthony Edwards, LaMelo Ball y James Wiseman. La actividad será virtual. Por Brian Mahoney. 400 palabras. AP Fotos. Editores: el draft comienza a las 0100 GMT.

NFL

CORONAVIRUS

SIN PROCEDENCIA - La NFL envía un memorándum en el que insta a todos los equipos a aplicar un protocolo intensivo a partir del sábado para mitigar los riesgos de contraer el COVID-19. El número de casos se ha incrementado en todo Estados Unidos. Por Rob Maadi. 400 palabras. AP Fotos. ENVIADO.

