Las lesiones en el Betis abren la baraja de Pellegrini

El entrenador del Real Betis Manuel Pellegrini (d) durante un partido. EFE/Ballesteros/Archivo

Sevilla (España), 19 nov (EFE).- Las lesiones de Sergio Canales y el francés Nabil Fekir abren la baraja de posibilidades para jugadores del Betis que, hasta ahora y por diversos motivos, no han contado con minutos para el técnico chileno Manuel Pellegrini, quien ha apostado en los nueve partidos de Liga por un once tipo con escasas variaciones.

La primera cita en la que el entrenador del Santiago tendrá que emplearse en permutaciones y combinaciones forzadas por la enfermería, además de por la sanción del argelino Aïssa Mandi, expulsado ante el Barcelona, será el del próximo lunes en San Mamés ante el Athletic de Bilbao en la vuelta de los verdiblancos a la liga española.

Futbolistas como el mexicano Diego Lainez, quien este jueves ya se ha ejercitado con el grupo tras regresar de sus compromisos con su selección; Juanmi Jiménez, quien ya entrena con normalidad tras superar sus problemas físicos; y el canterano Aitor Ruibal tienen ante sí la oportunidad de entrar en la alineación o contar con más minutos de los que han tenido hasta ahora.

Lainez, quien no acaba de romper pese a numerosos pronunciamientos voluntaristas, ha jugado en esta temporada sólo 21 minutos en tres partidos, los mismos en los que ha participado Juanmi Jiménez por los problemas físicos que no le han abandonado desde su llegada al Betis en el verano del pasado año.

Ambos jugadores tienen ahora la oportunidad de reivindicarse sobre el césped en su posición natural en la segunda línea atacante en función de las combinaciones que idee Pellegrini para cubrir las ausencias de dos de sus puntales básicos hasta el momento en la zona de arriba verdiblanca.

Sergio Canales, quien se retiró en el minuto diez del España-Alemania con una rotura fibrilar en su bíceps femoral izquierdo, es el jugador más determinante del Betis de Pellegrini, ya que ha jugado 774 minutos en los nueves partidos disputados, en los que ha anotado un gol y se ha erigido en el máximo asistente de la Liga con cuatro pases.

En un escalón inferior en aportación, aunque siempre entre los de arriba, se encuentra el internacional francés Nabil Fekir, quien se recupera también de una lesión en su isquiotibial izquierdo que se produjo en el último entrenamiento antes del choque ante el Barcelona; y quien hasta ahora ha sumado 651 minutos en ocho partidos.

Las cifras hablan de la importancia de la aportación de ambos jugadores en los onces del entrenador chileno, quien, en contrapartida, podría recuperar para Bilbao al mexicano Andrés Guardado, quien esta semana ya se ejercita con el grupo tras regresar de la concentración con México, en la que no ha jugado aunque sí ha entrenado con sus compañeros.

La experiencia y peso específico de Guardado se antojan fundamentales para Pellegrini, quien no obstante deberá 'mimar' al mexicano por estar recién salido de una lesión muscular y ante la previsible duración de las bajas de Fekir y, sobre todo y a falta de un diagnóstico definitivo por parte del Betis, de Sergio Canales.

Otros futbolistas que tienen posibilidades de entrar en la zona de ataque bética son el carrilero canterano AItor Ruibal, quien tras su llegada de la cesión del pasado año en el Leganés ha sumado 171 minutos en cuatro partidos, aunque le ha pesado su alineación como lateral diestro, como solución de urgencia que no salió bien, ante la Real Sociedad en el Villamarín (0-3).

Las ausencias de los lesionados también podría abrir posibilidades al delantero Loren Morón, de aportación y rendimiento creciente tras el lastre que le supuso el pasar el coronavirus y que podría entrar en las variadas combinaciones para acompañar al presumible portador del nueve titular, el paraguayo Tony Sanabria.

Sanabria, junto al mediocentro argentino Guido Rodríguez y el portero chileno Claudio Bravo son los internacionales que quedan por incorporarse al grupo de Pellegrini, con quien ya trabajan desde hoy el brasileño Emerson Royal, el portugués William Carvalho, Lainez y Aïssa Mandi, quien no podrá jugar en Bilbao por estar sancionado tras su expulsión e Barcelona.

Esta ausencia del argelino también abre posibilidades en una defensa que, hasta el momento, ha sido tipo -Emerson, Mandi, Bartra, Álex Moreno- y en la que podrían entrar en su eje el brasileño Sidnei da Silva, lastrado hasta el momento por las lesiones; o Víctor Ruiz, casi inédito tras llegar este año desde el Besiktas turco.