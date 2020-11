La OMS defiende mantener abiertas las escuelas y cree evitables los confinamientos

Protesta estudiantil en Roma contra el cierre de los colegios. EFE/EPA/Giuseppe Lami

Copenhague, 19 nov (EFE).- La Organización Mundial de la Salud (OMS) defendió este jueves la necesidad de mantener abiertas las escuelas durante la pandemia de coronavirus y considera que se pueden evitar los confinamientos si se aumentan las medidas de protección.

"Debemos asegurar la enseñanza para nuestros hijos", afirmó el director para Europa de la OMS, Hans Kluge, resaltando que los niños y adolescentes no son impulsores principales del contagio y que el cierre de las escuelas no es efectivo.

Kluge señaló también que los confinamientos son "una pérdida de recursos" y que provocan muchos efectos secundarios, como daños a la salud mental o aumento de la violencia de género, y que si el uso de las mascarillas supera el 90 % entre las personas, no serían necesarios.