La ministra de Interior británica incumplió normas sobre trato a subordinados

Londres, 19 nov (EFE).- La ministra británica del Interior, Priti Patel, incumplió el código ministerial sobre el trato a los funcionarios y sus subordinados, según se desprende de una investigación que se le ha seguido por presunto acoso y que reveló hoy la BBC.

Fuentes cercanas a la investigación, que comenzó hace nueve meses, dijeron a la BBC que del informe sobre la investigación a Patel se desprende que "no cumplió los requerimientos del código ministerial sobre el trato a funcionarios con consideración y respeto".

La dimisión, el pasado febrero, del hasta entonces máximo funcionario de carrera en Interior, Philip Rutnam, fue el detonante que llevó a abrir las pesquisas sobre la conducta de Patel tanto en ese ministerio como en cargos anteriores.

Rutnam dimitió al considerar que se había llevado a cabo una "cruel y orquestada campaña" contra él, mientras que Patel ha negado las acusaciones de acoso.

La ministra, de 48 años, asumió la cartera de Interior el 24 de julio de 2019, en el primer gabinete que formó el jefe del Gobierno británico, Boris Johnson, tras haber estado al frente del ministerio de Desarrollo Internacional entre julio de 2016 y noviembre de 2017 en el Ejecutivo que encabezaba Theresa May.

El código ministerial del Ejecutivo británico es un documento oficial de 36 páginas que establece los "estándares esperables" de comportamiento de los ministros durante el desempeño de sus funciones.

El texto subraya la necesidad de tratar con "consideración y respeto" a funcionarios y otros colegas, y hace explícito el rechazo al "acoso y otros comportamientos inapropiados o discriminatorios".

El portavoz de Interior de la oposición laborista, Nick Thomas-Symonds, afirmó en Twitter que las revelaciones que adelantó la BBC "no podrían ser más serias".

"El informe completo debe ser publicado inmediatamente y tanto el primer ministro como la ministra de Interior deben ir al Parlamento a responder preguntas sobre este caos", sostuvo.