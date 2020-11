La Generación Z cambiará la inversión para siempre, dice BofA

(Bloomberg) -- El consumo de carne no está de moda, el bochorno por viajar en avión sí. La generación Z está transformando el mundo y los inversores han de estar preparados.

A medida que los “zileniales” alcanzan la mayoría de edad, esta nueva cohorte eclipsará a los mileniales, dará un impulso a los mercados emergentes y ayudará a ciertos sectores a superar el desempeño del mercado, a medida que otras compañías más obsoletas van cayendo por el camino, escribió Bank of America Corp. en un informe reciente.

“La revolución de la generación Z está comenzando, ya que la primera generación nacida en un mundo digital entra ahora en la fuerza laboral y obliga a otras generaciones a adaptarse a ellas, no al revés”, dijeron estrategas liderados por Haim Israel.

La generación Z, el grupo nacido entre 1996 y 2016, se encamina a superar a los mileniales en ingresos para 2031, según el informe de BofA. Y nueve de cada 10 viven en mercados emergentes. India representa aproximadamente el 20% del total. Países como México, Filipinas y Tailandia también se beneficiarán del cambio. Los sectores que se beneficiarán incluyen comercio electrónico, pagos, lujo, medios e inversiones sostenibles, según BofA, mientras que áreas como el alcohol, la carne, los automóviles y los viajes pueden verse afectados.

BofA realizó una encuesta a más de 14.000 miembros de la generación Z en agosto, y estas son algunas de las conclusiones:

La mayoría tiene una restricción de carne de algún tipo, y muchos no beben

Abrazan la nueva tecnología para gestionar finanzas, desde teléfonos hasta criptomonedas, lo que implica que los bancos y los administradores de activos deberán reevaluar sus servicios

El 40% de los jóvenes de entre 16 y 18 años preferiría interactuar virtualmente con amigos frente al 35% de los mileniales y el 30% de Gen X

Alrededor del 18% de los encuestados de entre 18 y 24 años ven deportes tradicionales regularmente todos los meses, frente al 21% que ven eSports regularmente cada mes

Las consecuencias para la inversión podrían incluir, según BofA:

El activismo sostenible impulsado por los consumidores podría resultar en riesgos para sectores “dañinos” como la moda rápida

Un mayor enfoque en Asia-Pacífico, que representa el 37% de los ingresos de la generación Z; ello aumentará al 41% para 2040

La tecnología de voz podría permitir un mejor acceso al comercio electrónico para personas con limitaciones de alfabetización a medida que se introducen asistentes de voz en más idiomas

La industria de las aerolíneas y los viajes podría verse afectada por preocupaciones sobre sostenibilidad a medida que prevalece la “vergüenza de volar”

Las compañías de alcohol y tabaco deberán centrarse cada vez más en productos considerados más saludables, como bebidas con menor contenido de azúcar y alcohol, o el tabaco caliente en lugar de quemado

Y en caso de que esto no sea lo suficientemente avanzado para usted, BofA señala que los siguientes por llegar son la Gen C: la generación covid.

“Es la generación que solo habrá conocido la resolución de problemas a través del estímulo fiscal y el dinero gratis del Gobierno, lo que podría allanar el camino al ingreso básico universal y el acceso a la atención médica”, dijeron los estrategas. “La generación C no podrá vivir sin tecnología en todos los aspectos de sus vidas”.

