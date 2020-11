La centroderecha de Ecuador aboga por bajar los impuestos al presentar su campaña electoral

El candidato a la Presidencia de Ecuador, Guillermo Lasso, del movimiento de centroderecha CREO. EFE/ Jose J�come/Archivo

Quito, 19 nov (EFE).- El candidato centroderechista Guillermo Lasso abogó este jueves por una bajada de impuestos para alentar la castigada economía ecuatoriana, al lanzar los principales ejes de la que será su campaña electoral de cara a los comicios del 7 de febrero.

"¡No vamos a subir impuestos!", aseguró Lasso, que advirtió que las políticas de su principal rival por el correísmo, Andrés Arauz, son parte "las fórmulas mágicas que nunca han funcionado y que nos tienen hundido como país".

"No podemos subir impuestos por un mal manejo de la economía por Correa y Moreno, si llegamos a subir impuestos sería una locura, eso no lo vamos a hacer".

E insinuó que una subida de impuestos sería entregar "el dinero a la corrupción".

De ideología centroderechista y neoliberal, Lasso de 65 años, se presenta por tercera vez a unos comicios en Ecuador.

Los últimos los perdió (con acusación incluida de fraude electoral) ante el actual presidente Lenín Moreno, a quien hoy hizo parte del correísmo a pesar del fuerte enfrentamiento que mantiene con su predecesor, Rafael Correa, desde que llegó al poder en 2017.

Y recordó que las próximas elecciones son una continuación entre dos vías, una en la cual "Ecuador puede seguir retrocediendo por el camino del correísmo" y otra que es "el camino de la prosperidad y progreso que representamos nosotros".

"Nosotros proponemos bajar impuestos", aseguró ante un centenar de personas en un taller de coches en Guayaquil, donde recordó que el correísmo propone "subir el IVA en 2 % para dárselo a la corrupción" y "del 5 % al 27 % el impuesto a la salida de divisas", lo que a su juicio complicaría aún más la economía.

Después de una crisis económica severa por falta de liquidez, que Moreno ha tapado con unos 10.000 millones en préstamos internacionales desde 2019, Ecuador tendrá que realizar reformas drásticas el año que viene para cumplir las condiciones de los organismos internacionales.

Unas condiciones que se reflejarán en la campaña electoral a través de las propuestas económicas y sociales de los principales candidatos.

"La elección que enfrentamos el próximo 7 de febrero es la más trascendental de los últimos años. El próximo Gobierno tendrá que enfrentar una crisis de múltiples dimensiones, de tres grandes patas", mencionó Lasso.

Habló de "las consecuencias de la pandemia, que continúa cobrando vidas, un colapso económico heredado de Correa y que se sigue agudizando bajo el Gobierno de su candidato Moreno, y la pérdida de empleo".

"Ante este duro panorama el Ecuador tiene dos opciones: puede seguir retrocediendo por el camino del correísmo y su heredero Lenín Moreno y su pretendido candidato Arauz, es decir un camino de incapacidad e improvisación que produce una grave falta de empleo en el Ecuador y que nos tiene hundidos como país".

"O ir por otro camino, el camino de la prosperidad y el progreso que lo representamos nosotros, así de sencillo".

También rechazó cualquier iniciativa para desdolarizar el país después de veinte años "a cambio de billetes inservibles con la foto de Correa".

Del mismo modo, abogó por fortalecer la relación comercial con EE.UU. ("si Colombia y Perú tienen un acuerdo es injusto que Ecuador no lo tenga") y luchar contra la corrupción.

"Proponemos la creación de una comisión internacional de lucha contra la corrupción, pero una que opere, que tenga presupuesto, con el apoyo de la ONU, expertos en recuperar dinero y además con personas que no tengan vinculación política en Ecuador, ni tampoco relaciones familiares o personales y que sean absolutamente independientes y nos ayuden a luchar contra la corrupción, objetivo que es vital", concluyó.