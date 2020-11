Japón comenzará a experimentar con la emisión de un yen digital

Foto de archivo de un empleado de Ricoh en la planta de la empresa en Atsugi, en la prefectura de Kanagawa, en Japón. Jul 13, 2020. REUTERS/Naomi Tajitsu

Por Leika Kihara

TOKIO, 19 nov (Reuters) - Más de 30 grandes empresas japonesas comenzarán el próximo año a experimentar con la emisión de una moneda digital común y privada, con el objetivo de promover la digitalización en uno de los países más amantes del dinero en efectivo del mundo, dijo el organismo que agrupa a las firmas que participarán en el proyecto.

La iniciativa sigue el plan recientemente anunciado por el Banco de Japón de poner en marcha la emisión de un yen digital, subrayando la necesidad de que el país se ponga al día con los rápidos avances globales en tecnología financiera.

El grupo, formado por los tres principales bancos nipones, así como corredores, empresas de telecomunicaciones, servicios públicos y minoristas, llevará a cabo una serie de pruebas para la emisión de una moneda digital que utilizará una plataforma de liquidación común.

"Japón tiene muchas plataformas digitales, ninguna de las cuales es lo suficientemente grande como para superar los pagos en efectivo", dijo en una reunión informativa Hiromi Yamaoka, ex ejecutivo del Banco de Japón que preside el grupo.

"Queremos crear un marco que pueda hacer que varias plataformas sean mutuamente compatibles", indicó Yamaoka.

Los bancos privados se encargarán de emitir la moneda digital durante esas pruebas, aunque no se descarta la posibilidad de que otras entidades emitan un yen digital, explicó.

Japón es uno de los países más amantes del dinero en efectivo del mundo. Los pagos sin dinero en efectivo suponen sólo el 20% de la liquidación total, muy por debajo de Estados Unidos, con el 45%, o China, con el 70%.

Las autoridades se han mostrado muy interesadas en promover las transacciones sin dinero en efectivo para aumentar la productividad, aunque los progresos han sido lentos.

Varias plataformas digitales compiten y siguen siendo incompatibles entre sí en Japón, a diferencia de lo que ocurre en China, donde un puñado de enormes plataformas dominan el mercado.

Los tres megabancos de Japón - Mitsubishi UFJ Financial Group Inc, Mizuho Financial Group Inc y Sumitomo Mitsui Financial Group Inc - han logrado desplegar sus propios sistemas de pago digital. Pero todavía van a la zaga de empresas tecnológicas como PayPay, la filial de SoftBank Group.

(Información de Leika Kihara; editado por Simon Cameron-Moore; traducción de Jorge Martínez)