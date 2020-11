Guatemala.- Un relator de la ONU insta al Gobierno de Guatemala a evitar los ataques contra jueces y magistrados

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El relator especial de Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados, Diego García Sayán, ha instado este jueves al Gobierno de Guatemala a evitar los ataques contra jueces y magistrados y garantizar así que no se interfiera en las funciones del poder judicial en el país.



En un comunicado, García ha señalado las acciones legales "arbitrarias e indebidas" por parte del Congreso guatemalteco contra los magistrados, las cuales se habrían agudizado desde el mes de mayo cuando el Constitucional estableció una hoja de ruta para el nombramiento de los miembros del Supremo y la Corte de Apelaciones.



Así, ha pedido a todos los poderes del Estado a "cesar esos embates contra los magistrados" y ha pedido al Gobierno cumplir las relaciones del Constitucional.



Sus palabras han tenido lugar a raíz de la intentona por parte del Congreso de presentar cargos contra los magistrados del Constitucional por haberse opuesto al proceso de selección de magistrados. Para el relator de la ONU, los presuntos delitos que el Congreso ha intentado imputar contra varios integrantes del Constitucional son reprochables, por lo que ha expresado su preocupación.



En este sentido, ha subrayado que el Congreso y el Supremo no han acatado los amparos del tribunal, que ordenan el cese de estas acusaciones. Además, ha aseverado que la comisión de investigación del Constitucional creada en el Congreso "atenta contra la independencia de la institución".



"El Estado tiene la obligación de prevenir los ataques contra magistrados por el desempeño de sus funciones y debe evitar la interferencia política en particular en las funciones del máximo tribunal", ha recalcado.



García también ha recordado los repetidos "retrasos del Congreso para designar a los integrantes del Supremo y la Corte de Apelaciones". "La programación de las reuniones en el Congreso para avanzar en el proceso de selección se prolonga indefinidamente y no ha dado lugar a que se lleven a cabo tales elecciones", ha apuntado.



"El Estado no puede abdicar de sus responsabilidades para efectuar el nombramiento oportuno y adecuado de los miembros de las altas cortes y debe velar por la transparencia del procedimiento", ha puntualizado.

