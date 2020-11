Gago y Mascherano se suman al grupo de los subcampeones mundiales retirados

En la imagen, los jugadores argentinos Javier Mascherano (i) y Fernando Gago (c), durante su participaci�n con la selecci�n en el Mundial de Brasil 2014. EFE/Ballesteros/Archivo

Buenos Aires, 19 nov (EFE).- Fernando Gago y Javier Mascherano cuelgan las botas. Ambos han anunciado en los últimos días de forma sorpresiva que se retiran y se suman así al grupo que ya integran otros cinco futbolistas argentinos que fueron subcampeones del mundo en Brasil 2014.

Siete de los 23 subcampeones se retiraron y otros 16 siguen en actividad, aunque solo uno de ellos tiene menos de 31 años: Marcos Rojo, titular en la derrota por 1-0 ante Alemania en la final del Mundial.

MARTIN DEMICHELIS, EL PIONERO (2017)

El defensor central, titular desde los cuartos de final (inclusive), no estuvo en la Copa América de 2015 y se retiró en mayo de 2017 con 36 años, convirtiéndose así en el primer subcampeón del Mundial de Brasil 2014 en dejar de competir profesionalmente.

Su último equipo fue el Málaga y ahora dirige a la sub'19 del Bayern Múnich.

EZEQUIEL LAVEZZI, SIN JUGAR EN ROSARIO CENTRAL (2019)

El atacante se retiró en diciembre de 2019 a los 34 años tras estar varios meses fuera de las canchas por una lesión en la rodilla.

Los hinchas (y directivos) de Rosario Central soñaban con que se retirara en el club porque es hincha. Algunos incluso todavía no descartan que 'el Pocho' regrese a la actividad con la camiseta del equipo rosarino.

En Brasil 2014 empezó en el banquillo, pero luego se ganó un lugar en el once inicial.

Su último equipo fue el Hebei Fortune chino.

HUGO CAMPAGNARO, EL MÁS VETERANO (2020)

Fue titular en el primer partido, la victoria por 2-1 ante Bosnia y Herzegovina, pero el cambio de sistema (de cinco defensores a cuatro) lo relegó al banquillo.

Se retiró en agosto de 2020 a los 40 años con la camiseta del Pescara italiano.

JOSÉ MARÍA BASANTA, TITULAR EN LOS CUARTOS DE FINAL (2020)

Basanta, que había jugado unos minutos en octavos ante Suiza (1-0), fue el lateral izquierdo titular en los cuartos ante Bélgica (1-0) porque Marcos Rojo estaba suspendido.

El defensa se retiró en septiembre de este año a los 36 años y su último equipo fue el mexicano Rayados de Monterrey.

PABLO ZABALETA, EL TITULAR INDISCUTIDO (2020)

En octubre de este año, Pablo Zabaleta, el lateral derecho titular en todos los partidos de Brasil 2014, anunció su retiro a los 35 años.

Su último equipo fue el West Ham inglés. Dejó de vestir la camiseta de la selección argentina en 2016 tras ser subcampeón de la Copa América de Chile 2015.

FERNANDO GAGO, EL RESILIENTE (2020)

El centrocampista fue titular en tres partidos de Brasil 2014 e ingresó en el segundo tiempo en la final ante Alemania.

En los últimos cinco años se rompió el tendón de Aquiles izquierdo dos veces, el derecho una vez, y sufrió dos roturas de ligamentos cruzados, una en la rodilla derecha y la otra en la izquierda.

En 2018 publicó en el libro "Pelota de papel 2" el cuento "Resiliencia", en el que relata sus esfuerzos para recuperarse y poder retirarse en la cancha.

El 10 noviembre de este año anunció, a sus 34 años, que dejaba el fútbol, tras jugar los últimos meses con la camiseta de Vélez Sarsfield.

JAVIER MASCHERANO, EL HISTÓRICO (2020)

El 'Jefecito' fue titular en todos los partidos y una de las figuras en la semifinal ante Países Bajos.

Es el jugador que más veces vistió la camiseta argentina, con 147 partidos disputados.

El 15 de noviembre de este año anunció de manera sorpresiva que se retiraba, a sus 36 años.

Al momento del anuncio era jugador de Estudiantes de La Plata.

LOS QUE TODAVÍA JUEGAN

Porteros: Sergio Romero (33 años, Manchester United), Agustín Orión (39, libre) y Mariano Andújar (37, Estudiantes).

Defensores: Ezequiel Garay (34, libre), Marcos Rojo (30, Manchester United) y Federico Fernández (31, Newcastle).

Centrocampistas: Lucas Biglia (34, Fatih Karagümrük), Ángel Di María (32, París Saint Germain), Enzo Pérez (34, River Plate), Augusto Fernández (34, Cádiz) y Ricardo Álvarez (32, Vélez Sarsfield).

Delanteros: Gonzalo Higuaín (32, Inter Miami), Lionel Messi (33, Barcelona), Maximiliano Rodríguez (39, Newell's), Rodrigo Palacio (38, Bolonia) y Sergio Agüero (32, Manchester City).

"MIENTRAS SIGAS VOS, TODOS VAMOS A SER FELICES"

Messi despidió a Gago y Mascherano con un sentido texto que publicó el lunes en su cuenta de Instagram.

El 'Jefecito' y excapitán albiceleste le respondió: "Mientras sigas vos, todos vamos a ser felices".

Sebastián Meresman