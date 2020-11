Fútbol/Primera.- (Previa) Osasuna quiere alargar la racha negativa del Huesca y alejarse del descenso

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Osasuna y la SD Huesca abrirán este viernes en El Sadar (21.00 horas) la décima jornada de LaLiga Santander, con un duelo directo entre dos equipos que atraviesan rachas negativas, mayor en el caso de los visitantes que aún no han ganado en este temporada.



Los dos equipos se fueron al parón internacional sin una sonrisa. Los de Jagoba Arrasate lo hicieron tras encadenar su segunda derrota consecutiva, aunque ambas antes rivales de potencial como Atlético de Madrid y Sevilla, mientras que los de Míchel no pudieron en El Alcoraz contra el Eibar (1-1) y continuaron sin estrenar su casillero de victorias.



Osasuna y Huesca están separados por cuatro puntos y esa diferencia arroja algo más de presión sobre el conjunto oscense, que no quiere perder la estela de un rival directo, que esta campaña no ha empezado tan sólido y fino en El Sadar, donde también ganó el Levante.



Arrasate tiene la buena noticia de poder contar ya con el centrocampista Darko Brasanac, aunque no ha podido recuperar a tiempo a Lucas Torró en esa zona. El técnico vasco deberá decidir su lateral izquierdo y si alinea de inicio a Budimir tras su estancia con Croacia.



Por su parte, Míchel ya tiene de vuelta al delantero japonés Okazaki, aunque todo hace indicar que arriba jugarán Rafa Mir y Sandro, mientras que el central Pulido y el lateral Maffeo podrían ser las novedades respecto al último partido.



De todos modos, si los visitantes ganan saldrían provisionalmente del puesto de colista y del descenso que comparten con el Valladolid y el conjunto 'granota'.



--PROGRAMA DE LA JORNADA 10 DE LALIGA SANTANDER.



-Viernes 20.



Osasuna - SD Huesca. Pizarro Gómez (C.Madrileño) 21:00.



-Sábado 21.



Levante UD - Elche. Figueroa Vázquez (C.Andaluz) 14:00.



Villarreal - Real Madrid. Hernández Hernández (C.Las Palmas) 16:15.



Sevilla - Celta. Soto Grado (C.Riojano) 18:30.



Atlético - FC Barcelona. Munuera Montero (C.Andaluz) 21:00.



-Domingo 22.



SD Eibar - Getafe. González Fuertes (C.Asturiano) 14:00.



Cádiz - Real Sociedad. Estrada Fernández (C.Catalán) 16:15.



Granada - Valladolid. Medié Jiménez (C.Catalán) 18:30.



Deportivo Alavés - Valencia. Jaime Latre (C.Aragonés) 21:00.



-Lunes 23.



Athetic Club - Real Betis. Alberola Rojas (C.Cast-manchego) 21:00.

