Fotografías oficiales de las candidatas a Miss Universe Spain 2020

MISS UNIVERSE SPAIN 2020



MADRID, 19 (CHANCE)



1. ISABEL PRIETO



Altura: 1'78



Estudios en curso y/o cursados: Licenciada Humanidades: Estudios Interculturales y Máster en Secundaria Geografía e Historia.



Idiomas: Castellano, Valenciano, Inglés medio y algo de Francés.



Hobbies: Bailar bailes latinos y de salón, escribir reflexiones y escritos, leer artículos de temas sociales candentes como la interculturalidad y la igualdad y disfrutar de lo mejor que tengo que son mi familia y amigos.



2. ANDREA DE LAS HERAS



Edad: 25 años



Altura: 1,78cm



Estudios en curso y/o cursados: Bachillerato,



Idiomas: castellano, inglés bilingüe, francés medio, italiano básico.



Hobbies: viajar, literatura, cine, equitación, boxeo



3. PILAR MAGRO



Edad: 25 años



Altura: 1,80



Estudios en curso y/o cursados: Doble grado Finanzas y Contabilidad + Relaciones Laborales y Recursos Humanos. Conservatorio música y piano.



Idiomas: español (nativo), inglés (avanzado), alemán y francés (básico)



Hobbies: escribir, leer, el deporte, meditar, estar con mi familia y amigos, viajar, cocinar...



4. NURIA MONTEJO



Edad: 20



Altura: 1,80 cm



Estudios en curso y/o cursados: Actualmente estudio aparatologia y asesoría de imagen y muy pronto empezare mi preparación como tripulante de cabina de pasajeros.



Idiomas: Medio



Hobbies: El arte y la Creación.



5. ORIANA CORREIA



Edad: 19 años



Altura: 1'76



Estudios en curso y/o cursados: bachillerato(actualmente)



Idiomas: Inglés y francés.



Hobbies: Para quitar estrés acomulado mi método es ir de compras,no hay otra forma.Me gusta patinar y bailar es mi perdición.



6. LUCÍA ABASCAL



Edad: 24 años.



Altura: 1,80cm



Estudios en curso y/o cursados: E.S.O. Comunity Manager.



Idiomas: Español.



Hobbies: Maquillar y peinar



7. CARMEN CERRILLO



Edad: 24



Altura: 1.84



Estudios en curso y/o cursados: Grado en Derecho. Actual opositora a Administración de Justicia.



Idiomas: Español, inglés y francés.



Hobbies: entrenar a diario, cantar y montar a caballo mis pasiones



8. ELISA FERNÁNDEZ



Edad: 27



Altura: 1.80-1.81



Estudios en curso y/o cursados: graduada en protocolo y relaciones internacionales.



Idiomas: español, inglés, portugués y aprendiendo italiano.



Hobbies: bailar, cocinar, disfrutar con mis seres queridos y coleccionar sombras de ojos.



9. MARÍA DEL CASTILLO



Edad: 19 años



Altura: 1,78 cm



Estudios en curso y/o cursados: Doble grado en Administración y dirección de empresas y Marketing internacional ( el internacional es porque me estoy sacando la titularidad del doble grado español y estadounidense a la vez ) y lo estudio íntegro en inglés



Idiomas: español e inglés bilingüe



Hobbies: El padel, comer, me encanta probar comida y sitios nuevos Y pasar tiempo con familia y amigos que para mi es la mejor terapia.



10. DESIRÉE GRUND



Edad: 24 años



Altura: 1,74 cm



Estudios en curso y/o cursados: Grado en Lengua Española y Literaturas Hispánicas y Máster en Formación del Profesorado (cursando)



Idiomas: inglés y nociones de holandés



Hobbies: leer novelas, viajar, pasar tiempo con los míos.



11. ANDREA MARTÍNEZ



Edad: 27



Altura: 180



Estudios en curso y/o cursados: Grado Administración y Dirección de Empresas (Universidad de León/ ISC Business School Paris / URJC Madrid) ; Curso by Google: Fundamentos de Marketing Digital; Master Online in Executive Project Management (lifelearning)



Idiomas: Español, inglés e italiano fluidos. Tenía el francés al nivel de los demás, pero por no practicarlo he perdido la fluidez (pero la recuperaré!)



Hobbies: deporte (especialmente el baloncesto y la equitación), cualquier cosa relacionada con la costa y el mar, estar con mi familia y amigos. Ponerme música, cascos y zapatillas y salir a caminar por la naturaleza. La moda.



12. AINHOA PORTILLO



Edad: 19



Altura: 1,80m



Estudios en curso y/o cursados: Grado Universitario en Periodismo.



Idiomas: Español e inglés.



Hobbies: Fotografía, teatro, moda, gastronomía y deporte.



13. PAOLA GRAU



Edad: 24 años



Altura: 180cm Estudios en curso y/o cursados:



Idiomas: inglés/ italiano/ catalán/ castellano y francés



Hobbies: pádel/ tennis/ running y todo lo que sea creativo (dibujar, cocinar, fotografía, cantar, bailar, etc)



14. ANGIE BENAVIDES



Edad: 24 años



Altura: 1'79 cm Estudios en curso y/o cursados: periodismo



Idiomas: inglés e italiano



Hobbies: Mi gran hobbie siempre ha sido la moda, tanto para trabajar en ella como en informarme de las últimas tendencias. También me gusta leer y hacer deporte.



15. LAURA MORA



Edad: 23



Altura: 1.76 Estudios en curso y/o cursados: Grado medio en estética e imagen personal. Grado medio peluquería y estilismo. Formación y diplomado como modelo profesional, protocolo e imagen para eventos. Curso de organización de eventos y protocolo. En Activo Administración y gestión de empresas ( paralizado por covid)



Idiomas: castellano y catalán nativos, inglés nivel B2(first cetitifcate, intermediate level)



Hobbies: leer, el cine, bailar, la moda, hacer deporte (fitness, boxeo) practicar yoga, lettering, meditación y mindfulness, la repostería y disfrutar de la familia y la naturaleza.



16. CORAL CORTÉS



Edad: 22



Altura: 1,76



Estudios en curso y/o cursados: E.S.O



Idiomas: Español y aprendiendo inglés



Hobbies: Bailar. Poner uñas acrililicas y diseñarlas. Colaboras con la entrega de materiales e insumos a los más necesitados en Casa De Paz. Confeccionar chaquetas vaqueras y ponerle mi toque personal.



17. NAIROVYS VELO



Edad: 25 años



Altura: 179cm



Estudios en curso y/o cursados: Licenciatura en Ciencias de la Cultura Física y el Deporte (INEF) (Cursado)



Idiomas: Español (nativo), Inglés (Básico)



Hobbies: Practicar Voleibol y Bailar