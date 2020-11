Eugenia Martínez de Irujo y Tana Rivera apoyan públicamente a Kiko Rivera en su lucha con Isabel Pantoja

15/11/2020 Eugenia Mart�nez de Irujo, Cayetana Rivera y Narc�s Rebollo disfrutaron de una cena familiar en un c�ntrico restaurante de la capital EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



La leña comenzó a arder en Cantora el pasado 2 de agosto y en este momento el fuego amenaza con arrasar todo a su paso. Kiko Rivera abrió una caja de Pandora que ha supuesto un antes y un después en la relación que mantiene con su madre Isabel Pantoja. Mientras la tonadillera, aislada y medicada en Cantora, todavía no ha hablado de las últimas actuaciones de su hijo, el Dj continúa recibiendo importantes apoyos públicos.



Y, en esta ocasión, con Tana Rivera - sobrina de Kiko - y Eugenia Martínez de Irujo quienes han dejado claras sus posiciones sin querer entrar en esta nueva guerra televisada. Bajo la atenta mirada de un sorprendido Narcís Rebollo, la hija de Francisco Rivera se mostró rotunda y contundente: "Yo estoy con los míos y siempre los apoyaré". Con esta frase tiende una mano tanto a su padre como a su tío Kiko en un asunto que lleva coleando muchos años: la gestión que hizo Isabel Pantoja de los enseres de Paquirri, al que ahora se le añade uno más, la que ha hecho de la herencia de su hijo.



Por su parte, Eugenia, siempre más discreta, comedida y conciliadora, marcó distancias señalando que "no tengo nada que ver en esta guerra, no es un película que me atañe" para, seguidamente, deshacerse en elogios con su excuñado y la mujer de éste: "A Kiko le adoro, le tengo mucho cariño, porque es un tío de corazón e Irene es una tía estupenda" dejando ver, de esta manera, quienes son los santos de su devoción en esta polémica guerra.