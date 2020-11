Estados Unidos.- 'Iota' deja al menos 38 muertos y se disipa en Centroamérica aunque persisten "fuertes lluvias"

Las autoridades piden extremar las precauciones ante los remanentes de la tormenta



Al menos 38 personas han perdido la vida a causa de la tormenta 'Iota', que se ha disipado en Centroamérica este miércoles, según ha informado el Centro Nacional de Huracanes (CNH) de Estados Unidos, que ha advertido de que aún permanece el peligro de "fuertes lluvias" aparejadas a su paso.



El último informe del centro indica que los restos de 'Iota' se encuentran centrados en El Salvador, a 35 kilómetros al noroeste de San Salvador y moviéndose hacia el oeste a casi 19 kilómetros por hora.



En ese sentido, el ministro de Medio Ambiente salvadoreño, Fernando López, ha explicado que aunque 'Iota' "ya no existe como tal, sin embargo, sí tenemos los efectos", por lo que las autoridades han instado a la ciudadanía en extremar las precauciones.



Las lluvias causadas por 'Iota', también están afectando a zonas de Honduras, Guatemala, el sur de Belice, Nicaragua y El Salvador, y pueden resultar en "inundaciones repentinas", ha avisado el CNH, advirtiendo también sobre deslizamientos de lodo en áreas de terreno elevado.



'Iota' ha atravesado en los dos últimos días Nicaragua, donde tocó tierra como huracán de categoría 5 el lunes, y Honduras, además de haber arrasado la isla colombiana de Providencia, dejando tras de sí 38 víctimas mortales.



De hecho, ya antes de entrar oficialmente en El Salvador, el temporal se cobró la vida este martes por la tarde de un motorista en el departamento de San Miguel, después de que le cayera una rama de un árbol arrancada por los fuertes vientos



El ministro López también ha advertido de que se prevén desbordamientos y deslizamientos de tierras como resultado de las lluvias que acompañan a 'Iota'. Asimismo, las autoridades han informado de que más de 800 personas ya han sido evacuadas a 230 albergues en todo el país y están preparados un total de 1.152 centros para acoger a quien lo necesite, según informa 'La Prensa Gráfica'.



En Nicaragua, la vicepresidenta, Rosario Murillo, ha confirmado que el fenómeno ha dejado, al menos, 18 fallecidos en Nicaragua, entre los que se encuentran siete menores. Murillo confirmó el martes casi 63.000 desplazados, repartidos por 683 refugios en todo el país.



La también esposa del presidente, Daniel Ortega, ha reconocido que la situación ha presentado "múltiples desafíos" pero "aprendimos, seguimos aprendiendo y sobre todo asumiendo nuestras responsabilidades de cara a las consecuencias desastrosas, catastróficas en términos materiales" que ha dejado 'Iota'.



Este miércoles, el Gobierno ha informado de nueve muertos en un deslizamiento de tierra que se ha producido en la comunidad de San Martín de las Peñas Blancas, en el departamento de Matagalpa, en el que se sigue trabajando en labores de rescate para localizar a más personas desaparecidas.



Por su parte, el Centro Humboldt de Nicaragua ha informado de que la posible formación en el Caribe que seguiría a 'Iota' ha disminuido sus probabilidades de formación de un 30 al 10 por ciento, y ha recalcado que "en estos momentos las condiciones de formación ciclónica no son óptimas".



MUERTOS EN COLOMBIA, HONDURAS, PANAMÁ Y GUATEMALA



Por otra parte, en Colombia, el presidente Iván Duque, ha decretado la situación de desastre en el departamento del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y sus cayos durante los próximos doce meses y prorrogable otro año más por los estragos causados por 'Iota', que ha dejado dos fallecidos.



La medida facilita al Gobierno el ofrecer asistencia de todo tipo a los damnificados así como habilitar albergues o ofrecer subsidios de arrendamiento temporal para las familias que han tenido que abandonar sus casas por el huracán. Asimismo, el Ejecutivo se compromete con ello a la reconstrucción de las infraestructuras y a la reactivación económica, según informa Caracol Radio.



"Lamentamos reportar que dos personas fallecieron y una se encuentra desaparecida", indicó Duque durante su visita de este martes a la isla de Providencia, donde el 98 por ciento de la infraestructura se ha visto afectada. "Es la primera vez que un huracán categoría 5 golpea a nuestro país", destacó el mandatario.



En Honduras, donde 'Iota' golpeó ya como tormenta tropical, ha dejado 14 víctimas mortales según el último balance, después de que se hayan recuperado ocho cuerpos de un derrumbamiento en el departamento de Lempira.



El Gobierno del presidente hondureño, Juan Orlando Hernández, ha cerrado las principales carreteras del país por miedo al desbordamiento de ríos e impuso evacuaciones obligatorias en algunos departamentos por los que iba a cruzar el fenómeno meteorológico. También ha alertado del posible desbordamiento en las próximas horas de los ríos Ulúa y Chamelecón.



Por otra parte en Panamá, aunque la tormenta no ha golpeado directamente, sí que se han registrado fuertes lluvias y vientos. Las autoridades informaron el martes de un muerto y un desaparecido en la comarca de Ngäbe Buglé. Igualmente, también se ha informado de cientos de viviendas afectadas.



Hasta el momento, Guatemala también ha reportado dos víctimas mortales como consecuencia de las lluvias y más de 131.000 afectados, según los datos facilitados por la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred). Una veintena de puentes han sufrido daños en el país y 6.469 personas han sido evacuadas.



SITUACIÓN HUMANITARIA



Entretanto, las organizaciones humanitarias siguen llamando la atención sobre el impacto que 'Iota' tendrá en la región después de que ya se viera afectada hace dos semanas por el paso del huracán 'Eta', dejando miles de desplazados que aún no habían podido regresar a sus casas.



"'Iota' dañó severamente la infraestructura productiva, instalaciones de salud, escuelas e impactó en el turismo, una importante fuente de ingresos para muchos. No tenemos reportes aún del impacto de Iota sobre las poblaciones indígenas en la costa Caribe de Centroamérica", explica José Nelson Chávez, asesor regional de emergencias de World Vision en Latinoamérica y el Caribe.



Chávez ha expresado su especial preocupación por las miles de personas alojadas en albergues temporales. "La evacuación masiva de millares, el limitado acceso a agua potable y el potencial hacinamiento amenaza a miles de familias de contagiarse de la COVID-19", ha incidido en un comunicado.



Según el asesor de World Vision, "las dificultades en esos centros temporales ya están causando incluso incidentes de violencia contra los niños y niñas". "El sufrimiento de las familias causado por la pérdida de sus hogares, cultivos y animales es más duro todavía, cuando añadimos el riesgo de enfermarse", ha incidido.



Por su parte Vittoria Peñalba, directora de sostenibilidad de World Vision en Nicaragua, ha resaltado que las familias en Bilwi, en la costa caribeña de Nicaragua, una de las zonas más afectadas, "están en shock, muy vulnerables y experimentando muchas necesidades".



"Los equipos de respuesta se encuentran agotados, porque están lidiando con los efectos que dejó 'Eta' y ahora están ya atendiendo los estragos del huracán 'Iota', que aún no se cuantifican, porque las lluvias y los vientos son muy fuertes en la zona del Caribe", ha explicado.

