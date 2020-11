¿Está Marta Peñate celosa de Samira?

24/12/2015 Marta Pe�ate ha roto su relaci�n con Lester en Rep�blica Dominicana EUROPA ESPA�A SOCIEDAD



MADRID, 19 (CHANCE)



Marta Peñate ha tenido un ataque de rabia en contra de Samira que ha pagado con sus compañeros de habitación, entre ellos Albert Álvarez. También ha discutido con Tom y con Sandra porque según la opinión del concursante más polémico de La isla del as tentaciones, la concursante es un poco falsa por hablar de Samira por todas las esquinas de la casa y no ir, hablar con ella y decirle todo lo que piensa en su cara.



Esto ha enfadado muy y mucho a Marta que se ha levantado de la cama donde estaba tumbada junto con Tom y Sandra y se ha ido directa a Albert Álvarez, al que le ha recriminado por qué ha dejado que Samira se tumbara ahí a hablar mal de ella. El exconcursante de Supervivientes simplemente le ha explicado que Samira no ha hablado mal de ella y que no tiene que ser tan intensa.



Unas palabras que han molestado tanto o más como las de Tom y que ha conseguido una reacción de Marta Peñate que no esperábamos: "Pues quédate con Samira". Una contestación que nos ha dejado un poco sorprendidos porque quizás, lo que le pasa a la concursante es que está celosa de que su pareja de concurso haya hablado con su enemiga número uno en la casa.



Cabe recordar que en estas conversaciones no podía faltar la palabra 'Dubai' ya que recordemos que se ha insinuado los viajes que ha hecho Samira a este sitio sin especificar de para qué. Aunque Pilar Yuste estaba en el plató para explicar por qué iba allí: "El primer viaje que se hace a Dubai es por trabajo, ella se fue a un casting a la discoteca de Dubai con los dueños". Y además, ha dejado claro que Marta no conoce a Samira como dice, ya que solo estuvieron juntas una semana.