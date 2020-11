España.-Sánchez defiende ante su militancia el apoyo de Bildu y acusa a sus "adversarios" de crear "noticias inventadas"

22/10/2020 El presidente del Gobierno, Pedro S�nchez, interviene durante la segunda sesi�n del pleno en el que se debate la moci�n de censura planteada por Vox, en el Congreso de los Diputados, Madrid (Espa�a), a 22 de octubre de 2020. Se trata de la quinta moci�n de censura que se debate desde la recuperaci�n de la democracia en 1978, una iniciativa con la que Vox busca sustituir a Pedro S�nchez en la Presidencia del Gobierno, pero que nace abocada al fracaso. De hecho, es la que menos apoyos suscita de todas las que se han debatido hasta ahora. POLITICA EUROPA PRESS/E. Parra. POOL - Europa Press



Denuncia que quieren desviar la atención "con asuntos del pasado como la lucha antiterrorista" y pide a los socialistas estar "a la altura"



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha remitido una carta a los militantes del PSOE para defender la necesidad de sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2021 con "el mayor respaldo posible", después de la polémica generada por el apoyo de EH Bildu a las cuentas públicas, que ha provocado críticas desde la derecha pero también malestar en las filas socialistas.



En su misiva, que recoge Europa Press, el jefe del Ejecutivo también acusa a los "adversarios del Gobierno" de crear "polémicas artificiales y noticias inventadas", para desviar la atención "hacia asuntos del pasado, como la lucha antiterrorista, que nada tienen que ver con los Presupuestos ni figuran por fortuna desde hace años entre los problemas de España y los españoles".



"Nuestra misión no es sencilla", avisa Sánchez, antes de explicar a sus militantes que lo que les "corresponde", en esta tesitura, es "explicar en todas partes que eso no sucede por casualidad". "Los Presupuestos son tan indispensables y su orientación es tan indiscutible que los adversarios del Gobierno progresista evitan hablar de ellos y desvían la atención hacia polémicas artificiales y noticias inventadas", afirma el presidente.



CRITICA EL "GRITERÍO PARTIDISTA"



"Nuestra obligación como socialistas es explicar sin cesar el alcance histórico de estos presupuestos. Reiterar una vez y otra que nuestro país necesita salir adelante con el concurso de todos. Que no hay excusa que justifique desentenderse de este esfuerzo y menos aún oponerse a él", asegura.



En este sentido, el líder de los socialistas llama los suyos a "estar a la altura" ante el que considera el "mayor reto que havivido nuestro país en un siglo y ante una oportunidad histórica". "Debemos estar a la altura. Más allá del griterío partidista hay una sociedad golpeada y maltrecha que espera respuestas y soluciones", avisa.



"Entre declinar responsabilidades y ser responsables, los socialistas elegimos ser responsables. Entre desentenderse de los demás y fortalecer nuestros servicios públicos, el PSOE elige lo segundo", asegura el presidente. "Sigamos trabajando en la dirección correcta, desde la democracia, con humildad. Sigamos avanzando para construir la España que queremos sin dejar a nadie atrás", añade.



UN RESPALDO "QUE NO EXCLUYA A NADIE"



Según defiende Sánchez en su carta, España "necesita" los Presupuestos que ha elaborado el Gobierno porque "constituyen una respuesta excepcional a la altura del desafío" que representa la crisis del coronavirus. "Incluyen la mayor movilización en inversión pública de nuestra historia democrática y aceleran la transformación de nuestro modelo productivo", defiende.



Por ello, el jefe del Ejecutivo argumenta que deben contar con un respaldo parlamentario que se extienda "cuanto sea posible y no excluye a nadie". "Todos los apoyos son precisos en un momento en que debemos unirnos para proteger vidas y empleos y para recuperar nuestra economía", afirma.



"Hemos conseguido franquear un primer obstáculo y en el primer trámite parlamentario se han rechazado las enmiendas a la totalidad del proyecto de Presupuestos Generales del Estado con 198 votos en el Congreso de los Diputados, el mayor respaldo a una tramitación presupuestaria en la historia de España", celebra.



CONTRA EL "POPULISMO REACCIONARIO" DE LAS "FAKE NEWS"



Y frente a ese amplio respaldo, el presidente critica que los "adversarios del Gobierno" hayan decidido no "arrimar el hombro" y se dediquen a "desviar la atención" con "polémicas artificiales", en lo que supone, a su juicio, un claro ejercicio de "populismo reaccionario" como el del presidente de Estados Unidos, Donadl Trump.



"El populismo reaccionario crea en primer lugar fake news, noticias falsas que presenta como hechos para desacreditar a sus adversarios. A continuación, se sirve de estas falsedades para fomentar la polarización y la división social. Y, en tercer lugar, jamás acepta su derrota, aunque eso ponga en riesgo las instituciones democráticas", asegura.



Según Sánchez, esto es algo que se ha visto "hace muy poco en Estados Unidos" y que se ve también "desde hace meses en España". "Se difunden primero acusaciones falsas y llamativas, fake news; se promueve en segundo lugar el odio y la polarización; y, en tercer lugar, se niega legitimidad a los resultados electorales, y se escamotean sus consecuencias, sea en el ámbito del PoderJudicial, en el Tribunal Constitucional o en cualesquiera de los demás órganos constitucionales", denuncia.



UN AÑO DE LAS ELECCIONES



El presidente del Gobierno también aprovecha su carta para recordar que se ha cumplido ya un año de las elecciones generales que el PSOE ganó y que sirvieron para consolidar "el nuevo tiempo político iniciado tras la moción de censura".



"Muchas cosas han pasado desde entonces. Comenzamos el 2020 conformando el primer Gobierno de coalición de la historia reciente de España. Lo hicimos firmando un histórico acuerdo de Gobierno, una hoja de ruta ambiciosa para ejecutar las cuatro grandes transformaciones que necesita nuestro país: la transición ecológica, la transición digital, la cohesión social y territorial y la plenaigualdad de género", señala, antes de explicar en detalle en qué consisten cada uno de estos ejes.



Y a continuación, afirma que estas cuatro grandes transformaciones "tiene un calado suficiente como para dar sentido a una legislatura completa". "Y debemos acometerlas todas a la vez. Ésta es nuestra tarea, éste es nuestro momento y éste es nuestro proyecto", añade, antes de señalar que, para ello, necesitan todo el respaldo posible, incluido el del resto de fuerzas parlamentarias.