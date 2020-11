Empresarios de Ecuador no prevén alza de salarios tras la pandemia de la covid

El 42 % de firmas encuestadas no tiene previsto realizar incrementos el pr�ximo a�o y otro 50 % a�n no ha definido cu�l ser� su postura en el tema salarial el a�o que viene. EFE/Jos� J�come/Archivo

Quito, 18 nov (EFE).- La mayoría de empresas ecuatorianas no prevé un aumento de salarios para el próximo año e identifica a la pandemia de la covid-19 como una de las principales causas para tal decisión, según reveló este miércoles una investigación de la consultora privada "PwC Ecuador".

Según ese informe, elaborado con encuestas a 300 empresas y multinacionales de diversos sectores productivos afincadas en el país, apenas un 8 % aceptó la posibilidad de aplicar un incremento salarial para 2021.

El estudio, según precisó PwC, ofrece cifras sobre el comportamiento del mercado salarial, las proyecciones en cuanto a la compensación de las remuneraciones y un contraste entre los diferentes sectores productivos.

El investigador de PwC Carlos Loaiza precisó que el estudio "presenta cifras actuales respecto a la situación salarial nacional y las tendencias en el actual contexto económico, político y laboral".

Este panorama, apuntó Loaiza, es el "producto de una coyuntura que ha estado marcada por la complejidad e incertidumbre durante la emergencia sanitaria mundial y que persiste con grandes incógnitas para el año 2021".

Mencionó que entre los principales hallazgos de la investigación consta el de que un 26 % de las empresas encuestadas reportó haber realizado incrementos salariales en el año 2020.

Aseguró que el 82 % de esa porción de empresas ejecutó operaciones de incremento salarial entre enero y marzo; es decir, antes de conocer la magnitud del efecto de la pandemia del coronavirus sobre la economía nacional e internacional.

Asimismo, el estudio reveló que hay una variación negativa en las remuneraciones de este año, frente a las de 2019, lo que supone una contracción del 0,69 % del mercado salarial ecuatoriano.

En Quito, la capital del país, esta variación negativa fue del 0,83 %, mientras que en Guayaquil, el nudo económico de Ecuador, la tasa llegó al 0,54 %.

Además, el estudio de PwC reveló que, según el origen de la inversión, las empresas multinacionales presentaron una variación negativa del 0,31 %, mientras que en el caso de las nacionales fue de -0,84 %.

En el informe se precisó que sólo un 8 % de las empresas que participaron en el estudio aceptaron que tenían planificado realizar incrementos salariales en 2021.

El 42 % de firmas encuestadas no tiene previsto realizar incrementos el próximo año y otro 50 % aún no ha definido cuál será su postura en el tema salarial el año que viene.

PwC apuntó que este mismo indicador recogido en el estudio del año pasado (2019), a la misma fecha, advertía de que un 25 % de empresarios ya había definido que sí iba a realizar incrementos salariales en 2020.

El Gobierno de Ecuador aún no ha anunciado su postura sobre un eventual aumento en el salario básico unificado (mínimo), de 400 dólares mensuales, aunque se prevé que acoja la posición de las cámaras empresariales.

El Ministro de Economía, Mauricio Pozo, en una reciente entrevista, dijo que seguramente no se producirá un aumento salarial el año que viene.

Para Pozo, debido a la situación económica, el incremento será de "cero" y que incluso debería haber una reducción del salario mínimo, aunque luego recordó que la ley ecuatoriana lo prohíbe.

Para los próximos días se prevé una reunión entre representantes de los sindicatos de trabajadores y de la patronal, bajo el auspicio del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, para intentar consensuar un eventual incremento para el próximo año.

Si no se llega a un acuerdo, es el Ministerio de Trabajo quien define la disputa y fija el monto del incremento salarial, según establece la normativa ecuatoriana.