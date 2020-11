El Gobierno de Brasil atribuye a error la recomendación de distanciamiento social

En la imagen el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. EFE/ Joedson Alves /Archivo

Río de Janeiro, 18 nov (EFE).- El Ministerio de Salud del Gobierno de Jair Bolsonaro, el líder de la negacionista ultraderecha brasileña, atribuyó a un "error humano" la publicación de un mensaje en sus redes sociales en el que recomendó el distanciamiento social como medida para prevenir el contagio del coronavirus.

El Ministerio publicó en la mañana de este jueves un mensaje en que defendió el distanciamiento social como mejor medida para frenar el avance de la covid-19 ante la falta de remedios para prevenir o tratar la enfermedad, pero poco después lo borró sin explicaciones.

"Nuestra mayor acción contra el virus es el distanciamiento social y la adhesión de las medidas de protección individual", decía el mensaje que el Ministerio posteriormente calificó como información equivocada.

El mensaje causó sorpresa debido a que el Gobierno de Bolsonaro es uno de los más escépticos sobre la gravedad de la pandemia y ha criticado las medidas de distanciamiento social impuestas por las administraciones regionales y municipales para combatir la covid-19.

El líder ultraderechista alega que las medidas no van a detener la pandemia pero sí pueden generar una quiebra generalizada de las empresas y despidos masivos de empleados, y que el hambre puede provocar más muertes que la propia enfermedad.

En un pronunciamiento la semana pasada en que se refirió a la posibilidad de que los Gobiernos regionales impongan nuevamente medidas de distanciamiento social ante una eventual segunda ola de la pandemia, Bolsonaro afirmó que Brasil no puede ser "un país de maricas".

Tras varias horas de silencio sobre el motivo de haber borrado el mensaje en el que recomendaba el distanciamiento social, el Ministerio de Salud aclaró en un comunicado que la publicación fue retirada de las redes sociales y posteriormente corregida "por contener informaciones equivocadas: un error humano que ya fue corregido".

MINISTERIO CONTRADIJO A BOLSONARO AL ASEGURAR QUE NO HAY CURA

En la publicación inicial el Ministerio afirmó que no existen en el mundo remedios para prevenir o curar la covid-19 pese a que Bolsonaro, que contrajo la enfermedad, defiende el uso de la cloroquina para tratar el coronavirus.

El jefe de Estado asegura que superó la enfermedad con cloroquina, un antipalúdico cuya eficacia para tratar la covid no está comprobada científicamente y que no es recomendado debido a sus efectos secundarios, entre los cuales figuran las arritmias cardíacas.

En el mensaje en el que "corrigió" las informaciones iniciales, el Ministerio admitió, no obstante, que aún no hay una "solución efectiva" para atender a la población y evitar el riesgo de contagio.

El Ministerio, en su nuevo mensaje, tan sólo recomienda como medidas preventivas "hasta que sea encontrada una solución efectiva" el uso de alcohol en gel y de máscaras, así como lavarse las manos frecuentemente.

"El protocolo de tratamiento para la enfermedad y el uso de medicinas está a criterio de los profesionales de la salud, de acuerdo con la voluntad de los pacientes", afirma el mensaje de corrección.

La negación del Ministerio al distanciamiento social como medida para prevenir el coronavirus se produjo el mismo día en que Brasil registró 34.091 nuevos casos de covid-19, con lo que el total de contagios se acercó a los 6 millones, en medio de una aceleración de la curva de transmisión tras varios meses a la baja.

Según el boletín divulgado este jueves por el Ministerio de Salud, Brasil registró 756 nuevas muertes por coronavirus en las últimas 24 horas, por lo que el acumulado de fallecimientos llega a 167.455.

Tales cifras confirman a Brasil como el segundo país con más muertes en el mundo por covid, tras Estados Unidos, y como el tercero con más casos, luego de Estados Unidos e India.

Las cifras, además, refuerzan las alertas de los especialistas en el sentido de que, tras haber conseguido reducir los casos y las muertes por la enfermedad en octubre a los niveles en que estaban en mayo, Brasil vive una probable segunda ola de la pandemia sin haber superado la primera.