El Festival de Cine de La Habana pospone su sección oficial a marzo

La Habana, 19 nov (EFE).- El Festival Internacional del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana decidió retrasar su sección oficial a concurso a marzo del 2021, aunque no renunció a celebrar una primera fase en diciembre, el mes que ha marcado su historia, con la exhibición en cines de varios ciclos de películas.

El director del certamen, Ivan Giroud, explicó hoy en una rueda de prensa que de esta forma el festival se suministrará en "dos dosis", un guiño a la crisis sanitaria internacional que también se refleja en el lema de este año: "Lo que recetó el doctor".

En julio pasado los organizadores del evento habían anunciado que mantenían la convocatoria para celebrar su 42 edición del 3 al 13 de diciembre, unas fechas que se mantienen para la proyección de películas en varios cines habaneros bajo estrictas medidas sanitarias.

La Habana fue durante varios meses el epicentro de la pandemia en la isla, pero controló una segunda ola de la enfermedad hace más de un mes y lleva semanas por debajo de los 10 casos diarios, con algunas jornadas sin contagios locales detectados, según datos oficiales.

La sección oficial del festival pasa ahora a programarse del 11 al 21 de marzo del próximo año, aunque Giroud reconoció que "la vida dirá" si fijar una fecha ha sido demasiado arriesgado, teniendo en cuenta que aún no existe una vacuna contra el coronavirus.

"Desde que comenzó la pandemia supimos que nos íbamos a enfrentar a un escenario muy complejo pero siempre tuvimos la convicción de no parar. Siempre se planteó hacer un festival físico (...). Con un festival como el de La Habana, cuyo centro y principal característica es el público, era absurdo renunciar a ello", sostuvo Giroud.

Considerado uno de los principales eventos del cine de América Latina, el Festival de La Habana cuenta tradicionalmente en diciembre con una gran afluencia de público local y de visitantes extranjeros.

Su máximo responsable señaló hoy que tendrán que ser "creativos y responsables" para ver cómo van a "lidiar con marzo".

"Las cosas no se hacen solo con voluntad, también con realidad", subrayó, aunque precisó que la buena gestión que ha hecho Cuba de la pandemia da lugar a la esperanza y agregó que aunque lo primero es la salud, "la salud también es la cultura".

PRIMERA DOSIS DE CELULOIDE

En esta primera "dosis", cinco de los principales cines de la capital (Yara, La Rampa, Acapulco, Riviera y 23 y 12) proyectarán 92 cintas en las categorías de Panorama Contemporáneo Latinoamericano, Internacional, La Hora del Corto, Los Colores de la Diversidad y Panorama Documental.

Para garantizar una afluencia de público sin riesgo y evitar las aglomeraciones, el festival ha dispuesto la compra anticipada de las entradas con butacas numeradas y bajo protocolos sanitarios que incluyen un estricto distanciamiento entre los asientos.

Los aforos se mantendrán por debajo del 30 %, explicaron sus responsables, quienes mencionaron como ejemplo que el mayor cine de la capital, el Yara, solo ocupará 328 de sus 1.700 plazas.

Aunque los platos fuertes de la sección oficial se quedan para marzo, en esta primera etapa habrá dos concursos: el de guiones inéditos, al que optan 26 finalistas y que recibió un récord de candidaturas con más de 800 inscripciones, y el de carteles, con 30 aspirantes y que también sumó más aspirantes que nunca, con unos 200 trabajos.

"Es una cifra inaudita, excepcional", destacó Iván Giroud.

Otra de las novedades es que la televisión estatal cubana emitirá algunas de las cintas gracias a un excepcional permiso de sus creadores.

105 TÍTULOS A CONCURSO

Por el momento, pese a que el programa ya está cerrado, no se ha avanzado la programación de la sección oficial ni la película inaugural para no confundir a la audiencia respecto a los filmes que se proyectará en diciembre próximo.

El Festival de Cine de La Habana tampoco se ha aventurado aún a anunciar qué personalidades asistirán este año ni quién integrará el jurado, dada la incertidumbre a la que la pandemia ha sometido los viajes internacionales.

Giroud solo avanzó que en las secciones oficiales competirán 105 cintas y resaltó que la mayor parte de las cintas ya se encuentra en Cuba.

Respecto a las repercusiones de la crisis sanitaria en la industria de la cultura, el director del certamen consideró que son "terribles".

"Aún estamos lejos de evaluar las consecuencias de la pandemia", apostilló, para a continuación defender que ante esta situación el trabajo del mundo del cine "es mucho más importante, el no renunciar a ese momento único de ver una obra en el cine, en una gran pantalla".