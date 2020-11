EEUU.- España ve un cambio de actitud de EEUU en el G20 desde las elecciones y no descarta un consenso en la Cumbre

26/03/2020 El presidente del Gobierno, Pedro S�nchez, durante la videoconferencia con los miembros del G20, el foro que re�ne a las 19 econom�as m�s ricas con algunos de los principales pa�ses emergentes, m�s la Uni�n Europea. S�nchez ha asegurado que lo que busca es que el G20 d� un "impulso concertado al desarrollo de la vacuna" contra el nuevo coronavirus que causa la enfermedad COVID-19, en Madrid, (Espa�a), a 26 de marzo de 2020. POLITICA Moncloa



El Gobierno español ha apreciado un cambio de actitud en los negociadores de Estados Unidos en el G20 después de las elecciones del pasado día 3 y cree posible que la Cumbre que se celebra de forma telemática este fin de semana vuelva al consenso, tras varios años años aprobando declaraciones en formato '19+1'.



Así lo han explicado este jueves fuentes gubernamentales, en vísperas de una cumbre en la que participará el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con intervenciones ante el plenario el sábado y el domingo.



El Gobierno español quiere ser cauto porque asume que la declaración final no estará consensuada hasta que haya acuerdo sobre todos y cada uno de los párrafos. Sin embargo, ve posible un consenso en asuntos que hasta hace pocas semanas parecían impensables, como el cambio climático, el apoyo al multilateralismo y la centralidad de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en la lucha contra la pandemia o la igualdad de género.



En materia de cambio climático, los negociadores han encontrado un lenguaje asumible para un EEUU que no es parte del Acuerdo de París, aunque el texto definitivo está por cerrar. El Gobierno español reconoce que querría ser más ambicioso pero, en el contexto actual, y tras meses de negociaciones muy complicadas en el seno del G20, se conforma con no dar pasos atrás.



En cuanto a los párrafos de igualdad de género, los negociadores españoles consideran bastante positivo, incluso contundente, el lenguaje acordado, teniendo en cuenta que la presidencia del G20 está en manos de Arabia Saudí y que hasta hace pocas semanas Estados Unidos y Turquía trataban de diluir toda alusión a políticas para promover la igualdad de género.



Así las cosas, el Gobierno español afronta la cumbre con una expectativa algo más optimista que hace unas semanas, sin perder de vista que, en general, habría querido del G20 mucha más ambición y un papel más relevante para hacer frente a la pandemia y sus consecuencias.



PAÍSES DE RENTA MEDIA



De hecho, los negociadores españoles siguen insistiendo en que el comunicado final incluya una alusión a las necesidades de financiación de los países de renta media --entre ellos están los iberoamericanos-- en el marco de la crisis sanitaria.



Para el Gobierno español, si el papel del G20 en la pandemia se ha quedado corto es porque Estados Unidos ha tenido una actitud muy reacia al multilateralismo y ha contado con el apoyo de Arabia Saudí; por la rivalidad comercial entre Estados Unidos y China, que ha enconado varios debates.



También por el propio contexto de la pandemia, que ha hecho que los debates hayan sido telemáticos y ha impedido reuniones presenciales y bilaterales que suelen engrasar los debates.



Al mismo tiempo, han señalado las fuentes, el contexto de la pandemia, que impregna toda la declaración, ha hecho posible fraguar acuerdos, por ejemplo en lo relativo a la deuda de los países en desarrollo.