Duque considera a Maduro el "Slobodan Milosevic" de América Latina

Washington, 19 nov (EFE).- El presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró este jueves que su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, "es el equivalente" en América Latina del autoritario exmandatario serbio Slobodan Milosevic (1941-2006).

"Es la dictadura más brutal que hemos visto en épocas recientes en América Latina y no he sentido ninguna timidez al tener que decir que Maduro se puede comparar con Slobodan Milosevic en el caso de América Latina", aseguró Duque en una conversación virtual organizada por el centro de estudios Diálogo Interamericano, con sede en Washington.

"Es el equivalente en América Latina -continuó el jefe de Estado- y ha sido así porque la evidencia demuestra que tiene una actitud continua de violar todas las formas de derechos humanos".

Duque destacó que de parte de Estados Unidos las denuncias contra Maduro han sido "bipartidistas" y han procedido de ambas cámaras del Congreso.

El mandatario colombiano, quien recordó que denunció a Maduro ante la Corte Penal Internacional (CPI) antes de asumir su gestión y ya en ejercicio, consideró una obligación ejercer "toda la presión que se necesita para poner fin a esta dictadura" y calificó de "brutales" los efectos de la crisis humanitaria causada por el Gobierno venezolano.

"Cuando pensamos que la crisis migratoria más importante ha sido Siria, bueno este año nos sorprendería ver Venezuela", afirmó.

"La crisis en Siria -agregó- se basaba en datos en donde teníamos más de cinco millones de migrantes como consecuencia de la crisis; en este caso, para finales de este año estamos hablando de más de seis millones y Colombia ha absorbido dos millones de migrantes, casi dos millones de migrantes en nuestra tierra".

En ese contexto, estimó que su país ha destinado de su presupuesto "casi mil millones de dólares al año".

"Aun comparado con lo que ha sucedido en Siria, la proporción de ayuda internacional por migrante en el caso de Siria se ha acercado a algo así como 2.000 dólares; en el caso de Venezuela, no llega siquiera a los 200 dólares", sostuvo Duque.

Duque, quien se convirtió en uno de los aliados más firmes de la Administración de Donald Trump contra Caracas, señaló cuatro puntos importantes a seguir.

"Deshacernos de la dictadura, construir un Gobierno de coalición nacional con los chavistas y con los líderes de la resistencia, llamado a elecciones libres y poniendo en práctica un plan de recuperación", sostuvo Duque, al apuntar que el líder opositor Juan Guaidó, reconocido por EE.UU. como presidente interino de Venezuela, no puede por sí mismo cambiar la situación.

Pese a que declinó emitir una "recomendación" a la entrante Administración de Joe Biden sobre cómo atender la situación en Venezuela, defendió como "importante" el apoyo bipartidista y bicameral y que se mantengan la presión, las sanciones y los llamados de la comunidad internacional.