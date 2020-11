Desconecta.- Estudiantes se toman con humor los desperfectos de su casa haciendo un 'house tour' que no tiene desperdicio

19/11/2020 Estudiantes universitarias se toman con humor los desperfectos de su casa haciendo un 'house tour' que no tiene desperdicio POLITICA YOUTUBE/VIDELO - @YELENAZYLKO



MADRID, 19 nov. (EDIZIONES)



Las estudiantes universitarias Yelena Zylko, de 22 años, y sus compañeras de piso Eva y Eden no pudieron resistirse a publicar el 'house' tour' de su casa de Birghton en TikTok, donde el vídeo se ha hecho viral.



Si bien el 'house tour' es un formato que influencers de todo el mundo han utilizado para vender sus bonitas y bien decoradas casas, el de estas chicas es justamente lo contrario.



Yelena y sus compañeras decidieron hacer un 'house tour' de la casa en la que viven desde septiembre de este año resaltando los graves defectos funcionales que tiene, como que la puerta de un baño no cierre cuando la persona está usando el excusado o que un armario no pueda abrirse porque una cómoda (incómoda) se lo impida, entre otras cosas.



https://www.youtube.com/watch?v=Nv8cCtkSZa8



El vídeo, que recibió millones de visualizaciones en la red social, dejó a los espectadores completamente desconcertados por la cantidad de defectos de diseño que tiene la casa.



El que más revuelo causó fue, sin duda, que la puerta del baño no pudiera cerrarse, aunque no es único llamativo. La ventana que no puede abrirse situada en mitad de unas escaleras, o que el acceso al patio ajardinado de la casa se haga atravesando la habitación de una de las chicas son otras de las perlas más destacadas de la casa.