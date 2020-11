Cultura.- Netflix anuncia el reparto de la serie de Cowboy Bebop

19/11/2020 Estos son los protagonistas de la serie en imagen real de Cowboy Bebop de Netflix CULTURA NETFLIX



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Netflix ha anunciado el reparto completo que protagonizará la serie de imagen real de 'Cowboy Bebop', el mítico anime de 1998 creado por Hajime Yatate. A los ya confirmados John Cho, Mustafa Shakir, Daniella Pineda, Alex Hassell y Elena Satine, se une un grupo de jóvenes actores que viene a impulsar el compromiso de la plataforma por la diversidad.



Geoff Stults ('Little Fires Everywhere') interpreta a Chalmers, antiguo compañero del exinspector Jet Black (Shakir); mientras que Tamara Tunie ('Black Earth Rising') es Ana, propietaria del club de jazz y blues más popular de Marte; Mason Alexander Park ('iCarly') es Gren, mano derecha de Ana.



Rachel House ('Thor: Ragnarok') es Mao, miembro del sindicato de la familia de los Tigres Blancos, mientras que Ann Truong ('Blanco humano 2') y Hoa Xuande ('Top of the Lake') son Shin y Lin, dos hermanos secuaces de Vicious (Hassell).



Netflix ha apostado por un elenco multirracial, como también con un actor de género no binario, una nueva muestra de la plataforma a la hora de plasmar las nuevas realidades de la sociedad.



Coproducida por Netflix y Tomorrow Studios, en colaboración con Marty Adelstein e ITV Studios, André Nemec y Jeff Pinkner son los creadores y productores ejecutivos de esta serie en imagen real. Christopher Yost ('Thor: El mundo oscuro') es productor ejecutivo y guionista del primer episodio. La ficción cuenta con Shinichiro Watanabe, director del anime original, como consultor.