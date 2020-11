Cucurella: "Luis Enrique es muy cercano, hace que haya buen ambiente"

El extremo de la selecci�n espa�ola Marc Cucurella (d) participa durante un entrenamiento en el estadio de La Cartuja en Sevilla. EFE/Julio Mu�oz/Archivo

Getafe (Madrid), 19 nov (EFE).- Marc Cucurella, lateral izquierdo del Getafe, declaró este jueves que los días que ha pasado en la selección española han sido "fantásticos" y que la sensación que tiene del seleccionador, Luis Enrique Martínez, es la de un entrenador "cercano que hace que haya buen ambiente en el vestuario".

Cucurella ha regresado a la dinámica de trabajo del Getafe tras estar unos días con la selección absoluta, a la que acudió iniciada la última concentración debido a un percance de José Luis Gayá en el primer partido del combinado nacional.

"Estoy muy feliz. Desde el primer momento sabía que tenía que disfrutar y que puede pasar tiempo hasta que vuelva a ir. Pasé unos días fantásticos y pude aprender de grandes jugadores. Luis Enrique me pareció un entrenador muy cercano, está haciendo que haya buen ambiente y estemos todos muy contentos y felices. Se vio reflejado en el campo y me dio la enhorabuena por estar ahí", dijo Cucurella, en conferencia de prensa.

El defensa del Getafe desveló cómo fue ese momento en el que le comunicaron que tendría que ir con la selección absoluta.

"Cuando me dijeron que tenía que ir a Basilea fue un momento espectacular", subrayó Cucurella que, aunque no pudo debutar, se queda con buenas sensaciones de su primera llamada con la absoluta.

En el último mercado de verano uno de los nombres que más sonó para salir del equipo fue el suyo, pero finalmente decidió seguir en el club madrileño.

"Es verdad que sonaba para muchos equipos pero estoy muy feliz e hicimos las cosas muy bien. El proyecto me gusta, estamos muy a gusto y era un buen momento para seguir. Quería hacer otro gran año y sacarnos la espina del final de la temporada pasada", confesó.

Cucurella siempre ha jugado como lateral, pero en las últimas campañas, tanto en el Eibar como en Getafe, algunas veces ha actuado de extremo.

"Estos últimos años estoy jugando algo más arriba porque los entrenadores que he tenido creen que me pueden sacar más partido ahí en el tema de presión, atacar rápido y los mecanismos los llevo inculcados desde pequeño y al final para un entrenador tener un jugador que puede jugar en varias posiciones les favorece", confesó.

Esta jornada el Getafe retomará la competición liguera frente al Eibar en el estadio de Ipurua.

"Espero un Eibar como siempre. Ipurua es un campo complicado, ellos en casa se sienten fuertes y tenemos que ganar fuera. Lo estamos planteando bien para sacar algo positivo", apuntó el lateral catalán, que ve al equipo "bien".

"Hemos tenido errores o faltas de concentración que tenemos que dejar atrás. En momentos puntuales nos hemos despistado pero el domingo tenemos una oportunidad muy buena. En estos partidos tenemos que ir con todo a intentar conseguir esos tres puntos", concluyó.