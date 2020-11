Coronavirus.- Portugal bate su récord de casos de COVID-19 con casi 7.000 en un día

04/11/2020 Un hombre con mascarilla pasea en Lisboa POLITICA NORTEAM�RICA INTERNACIONAL ESTADOS UNIDOS PEDRO FIUZA / ZUMA PRESS / CONTACTOPHOTO



Las autoridades sanitarias de Portugal han confirmado este jueves un nuevo récord diario de casos de COVID-19, con casi 7.000 positivos en 24 horas, la víspera de que la Asamblea de la República apruebe la prórroga de un estado de emergencia que el presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, ha vuelto a calificar de necesario.



La Dirección General de Salud ha informado de 6.994 casos más, hasta un total de 243.009 desde el inicio de la pandemia. Al menos 3.701 personas han perdido la vida como consecuencia de la COVID-19, 69 más que el miércoles, según los datos recogidos por la cadena RTP.



Las autoridades lusas estiman que 3.017 enfermos permanecen ingresados en hospitales, 458 de ellos en unidades de cuidados intensivos.



Rebelo de Sousa ha avisado de que Portugal todavía no ha llegado al pico de esta segunda ola de contagios, por lo que ha defendido la necesidad de prorrogar el actual estado de emergencia. En este sentido, ha asegurado que el Gobierno de António Costa podrá reaccionar "con flexibilidad" para "ajustar las medidas" en función de la evolución de la pandemia.



No obstante, ha apelado también a la colaboración ciudadana. El jefe de Estado considera que los ciudadanos se han comportado de forma "ejemplar", al tiempo que ha advertido de que "no hay medidas efectivas si los portugueses no creen en ellas".