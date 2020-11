Coronavirus.- Conte aconseja una "Navidad sobria" mientras Italia suma otros 36.000 contagios más

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El primer ministro italiano, Giuseppe Conte, ha advertido a los ciudadanos de que deben prepararse para una "Navidad sobria" ya que aunque parece que empieza a haber señales positivas de que las medidas adoptadas están dando sus frutos, no está clara cuál será la situación de la pandemia para esa fecha. Por lo pronto, en las últimas 24 horas se han registrado otros 36.000 contagios.



"Si la pregunta es '¿en Navidad qué hacemos?', debemos predisponernos a pasar Navidad de forma mucho más sobria que en años anteriores y esperar a la próxima", ha comentado Conte, argumentando que el Gobierno "no tiene una bola de cristal" para saber cuál será la situación para entonces aunque hay "algunas señales positivas" respecto a la curva de la epidemia.



Así, ha recalcado que las fiestas y celebraciones, besos y abrazos de esa época del año "no son posibles". "Hace falta sentido común. Una semana de socialización desencadenada significaría pagar en enero con un aumento brusco de la curva en términos de decesos y estrés en las UCI", ha advertido. "No podemos permitírnoslo", ha esgrimido el primer ministro, "sería una locura".



Según el Ministerio de Salud, en el último día ha habido otros 36.176 positivos entre los más de 250.000 test efectuados y se han contabilizado 653 fallecidos más. El miércoles hubo 34.200 casos y 753 fallecidos. Con ello son ya 1.308,528 los contagios y 47.870 las víctimas mortales.



Por otra parte, hay 33.610 pacientes hospitalizados con COVID-19, otros 106 más, mientras que los ingresados en la UCI se elevan a 3.712, con otros 42 ingresos adicionales. En Italia 498.987 personas han superado la enfermedad, entre ellas 17.020 que han recibido el alta en el último día



Por regiones, Lombardía vuelve a ser la que más contagios añade, con otros 7.453, seguida por Piamonte (5.349), Véneto (3.753) y Campania (3.334). En Lazio, donde se encuentra Roma, ha habido otros 2.697 casos adicionales y 61 fallecidos, mientras que las UCI están ocupadas al 32 por ciento.



El ministro de Asuntos Regionales, Francesco Boccia, no ha descartado este jueves que otras regiones puedan ser declaradas rojas "en los próximos días". "Esto depende de los datos de vigilancia de cada semana", ha aclarado.



En estos momentos ninguna de las regiones del país está en verde, lo que supondría un nivel mínimo de riesgo de contagio, mientras que solo cinco están en amarillo, con riesgo medio, y nueve están en naranja, con riesgo medio-alto. En rojo se encuentran Provincia de Bolzano, Calabria, Campania, Lombardía, Piamonte, Toscana y Valle de Aosta.

