Corea del Sur endurece restricciones al anunciar máximo de casos desde verano

Una persona se sienta en una mesa con osos de peluche, que promueven el distanciamiento social, en un caf� en Se�l, Corea del Sur. EFE/EPA/JEON HEON-KYUN

Seúl, 19 nov (EFE).- Las autoridades surcoreanas activaron hoy un endurecimiento en las medidas de distanciamiento social en la región capitalina tras registrar los últimos días máximos de contagios diarios de COVID-19 desde el verano.

El nivel 1.5 de restricciones (el segundo en una escala de cinco) entró en vigor a medianoche de hoy en Seúl y la circundante provincia de Gyeonggi, las dos zonas que han concentrado la mayor parte de nuevos casos, y se mantendrá al menos dos semanas.

En la vecina ciudad de Incheon, donde el volumen de casos es algo menor, las restricciones entrarán en vigor el lunes.

Corea del Sur registró hoy 343 nuevos casos, el máximo desde el 29 de agosto, de los cuales 293 son infecciones domésticas y 177 corresponden a la región capitalina, donde viven unos 26 millones de personas, más de la mitad de la población nacional.

La localidad de Gwangju, de 1,4 millones de habitantes y situada 260 kilómetros al sur de Seúl, registró esta semana un brote destacable en un hospital y también activó hoy el nivel 1.5, al igual que hicieron ya hace días otros municipios surcoreanos con cadenas de contagio potencialmente peligrosas.

En realidad el nivel 1.5 no afecta a grandes rasgos la vida diaria de los surcoreanos, pero sí las operaciones de bares, cafés, restaurantes o karaokes, que deben limitar aforos y garantizar distancia de seguridad entre los clientes.

En estadios deportivos e iglesias el aforo no debe superar el 30 %, al tiempo que las salas de conciertos no pueden albergar a más de 100 personas, y en ninguno de los casos se permite a los asistentes animar, cantar o comer durante los eventos.

Asimismo, los colegios de las zonas afectadas no podrán albergar a más de dos tercios de los alumnos en las aulas, con el tercio restante siguiendo las lecciones de forma vitual.

Proteger los centros estudiantiles es un objetivo que se ha marcado el Gobierno con especial énfasis ante la inminente celebración, el 3 de diciembre, del examen de selectividad, que realizarán casi medio millón de estudiantes y que está considerado una prioridad nacional.

Ante el incremento de contagios, el Gobierno metropolitano de Seúl anunció que incrementará de 30 a 190 el número de agentes dedicados al rastreo de infecciones para frenar un previsible incremento motivado por la caída de las temperaturas, lo que obliga a la gente a pasar más tiempo en recintos cerrados.

El sistema de rastreo es una de las claves del éxito a la hora gestionar la pandemia en Corea del Sur, donde hasta el momento solo se han reportado en total algo más de 29.600 casos y 498 muertes.