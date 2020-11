Comunistas de Venezuela protestan frente a canal estatal por sesgo electoral

Fotograf�a cedida por prensa del Partido Comunista de Venezuela (PCV) donde se observa a militantes de la organizaci�n protestar en las inmediaciones del canal televisivo estatal (Venezolana de Televisi�n" (VTV), hoy en Caracas (Venezuela). EFE/ PRENSA PCV

Caracas, 19 nov (EFE).- Un grupo de militantes del Partido Comunista de Venezuela (PCV) protestó este jueves frente a la sede del canal estatal VTV para denunciar el sesgo que consideran está mostrando la televisión pública en el tratamiento informativo de las elecciones legislativas que el país celebrará el 6 de diciembre.

Al menos 30 personas se agruparon a las afueras de la planta televisiva, en el este de Caracas, mostrando banderas y pancartas mientras gritaban consignas que reclamaban "el derecho a una información veraz".

La protesta "es una acción contra el cerco mediático impuesto a los candidatos del PCV", dijo a Efe el secretario de propaganda de la Juventud Comunista de Venezuela (JVC), Igor Castillo.

Explicó que la manifestación fue respaldada por Juventud Comunista, Corriente Revolucionaria Rafael Uzcátegui, Izquierda Unida, Somos Lina y la Red Autónoma de Comuneros Voces, todas organizaciones de izquierda que apoyaron el Gobierno de Nicolás Maduro, hasta que empezaron a ser críticos en los últimos años.

El diputado Yul Jabour, dirigente del PCV, dijo a periodistas que VTV ha censurado a los aspirantes de la llamada Alternativa Popular Revolucionaria (APR) a la Asamblea Nacional (AN, Parlamento).

"Es un hecho público y rechazado por amplios sectores de la opinión pública, nacional e internacional, la premeditada censura", dijo el legislador, que encabezó la protesta.

El PCV es la formación más antigua de Venezuela y respaldó a la llamada revolución bolivariana desde su llegada al poder en 1999 hasta que en el últimos trienio empezaron a mostrar diferencias con la Administración de Maduro.

SIN ESPACIO A LA CRÍTICA

Nadie aparece en las pantallas del sistema de medios públicos para criticar o poner en entredicho a cualquier miembro o simpatizante del Gobierno.

En cambio, las emisoras estatales, especialmente VTV, redundan en halagos al partido gobernante PSUV y al presidente Maduro o en señalamientos a la oposición, muchas veces sin pruebas, por supuestamente ser parte de planes terroristas.

En el marco de la actual campaña electoral, que empezó el 3 de noviembre y terminará un mes después, VTV ha difundido cada día horas de actos proselitistas del oficialismo, con algunos minutos para el resto de candidatos opositores.

La mayoría de la oposición venezolana no participará en estos comicios por considerarlos fraudulentos, una postura que ha llevado a la Unión Europea (UE) y a la Organización de Estados Americanos (OEA) a avisar que no reconocerán la contienda. EFE

