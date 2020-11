Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Los datos de desempleo deberían indicar una recuperación muy lenta, hay más noticias positivas sobre las vacunas y un gran aumento de tasas de interés.

Solicitudes

Las solicitudes semanales de beneficio por seguro de desempleo en Estados Unidos posiblemente se mantuvieron cerca de 700.000, y se espera que las solicitudes continuas caigan aún más. Es probable que los datos, que se dan a conocer a las 8:30 a.m. hora del este, apunten a una sostenida recuperación muy lenta en la economía. A las preocupaciones sobre las perspectivas se suma el término a fin de año de una serie de programas de apoyo para la pandemia, y hay pocas señales de que el Congreso vaya a acordar un nuevo paquete de estímulo para ayudar a evitar otra recesión.

Virus

Se conocieron más noticias positivas en el frente de las vacunas, ya que la Universidad de Oxford confirmó que el tratamiento que está desarrollando con AstraZeneca Plc arrojó sólidas respuestas inmunitarias en adultos mayores. La producción de la vacuna de Moderna Inc. ya se está preparando y, en Europa, comenzará a fines de mes. La necesidad de lograr una vacuna exitosa lo más rápido posible sigue siendo muy clara, ya que EE.UU. superó las 250.000 muertes por el virus, mientras que las hospitalizaciones continúan aumentando en todo el país.

Turquía

El nuevo gobernador del banco central de Turquía, Naci Ağbal, elevó las tasas en impresionantes 475 puntos básicos esta mañana. La lira, que había sido la moneda de peor desempeño entre los pares de mercados emergentes este año, se elevó a raíz de la decisión, lo que se sumó a un repunte que comenzó con el reemplazo a principios de este mes del titular del banco central del país por el entonces ministro de Economía. Por su parte, la presidenta del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, prometió un importante paquete de estímulo monetario en diciembre y nuevamente pidió a los gobiernos hacer más en cuanto a medidas de alivio ante la pandemia.

Los mercados caen

Esta mañana, los inversionistas de renta variable global parecen estar más preocupados por las medidas de confinamiento para detener la propagación del virus que por las perspectivas de una vacuna. El índice MSCI Asia-Pacific cayó 0,5%, mientras que el índice Topix de Japón cerró 0,3% al alza. En Europa, el índice Stoxx 600 bajaba 0,8% a las 5:50 a.m. debido a que los operadores optaron por acciones defensivas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a una pequeña caída en la apertura, el rendimiento de los títulos del Tesoro a 10 años era de 0,855% y el petróleo descendía, al igual que el oro.

También hoy...

El Conference Board Leading Economic Index de octubre y los datos de ventas de viviendas existentes se publican a las 10:00 a.m. Hay tres oradores de la Fed que tienen previsto hablar hoy, al igual que Christine Lagarde. Los líderes europeos se reúnen para una cumbre y el presidente electo de EE.UU., Joe Biden, tiene previsto celebrar reuniones virtuales con gobernadores. Workday Inc., NetEase Inc. y Macy’s Inc. se encuentran entre las compañías que informan resultados hoy. El último día del Bloomberg New Economy Forum se centra en la salud.

