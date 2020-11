Ciencia.-Escucha el audio del rover Perseverance durante su viaje a Marte

19/11/2020 Ubicaci�n del micr�fono EDL en el rover Perseverance POLITICA INVESTIGACI�N Y TECNOLOG�A NASA



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



Primero en estar equipado con micrófonos, el nuevo rover Perseverance de la NASA ha recogido los sutiles sonidos de su propio funcionamiento interno durante el vuelo a Marte en curso.



Los sonidos han sido captados con un micrófono dedicado a capturar parte o la totalidad de la secuencia de entrada, descenso y aterrizaje (EDL por sus siglas en inglés), desde el disparo del mortero que libera el paracaídas a los motores de aterrizaje de Marte pateando las ruedas del rover aplastando la superficie.



Los datos para el archivo de audio de 60 segundos ( https://soundcloud.com/nasa/perseverance-rover-sounds ) se recopilaron el 19 de octubre durante una verificación en vuelo del sistema de cámara y micrófono que captará parte del aterrizaje en el cráter Jezero de Marte el 18 de febrero.



El vacío del espacio es un entorno menos que óptimo para las transmisiones auditivas. Pero eso no significa que el sonido no pueda encontrar otra forma. Las ondas sonoras pueden viajar a través de objetos sólidos. Cuando estas vibraciones mecánicas son registradas por un componente eléctrico, a veces se convierten en una señal eléctrica, informa la NASA.



El archivo de sonido fue procesado por DPA Microphones de Alleroed, Dinamarca, que fabricó el hardware del micrófono EDL que vuela en Mars 2020.



"Por muy bueno que sea captar un poco de audio en las operaciones de la nave espacial en vuelo, el archivo de sonido tiene un significado más importante", agregó Gruel. "Significa que nuestro sistema está funcionando y listo para intentar grabar parte del sonido y la furia de un aterrizaje en Marte".



El micrófono EDL no fue hecho a medida para esta misión, o exploración espacial, y el equipo no sabe qué esperar de sus archivos de sonido del día del aterrizaje.



"Obtener sonido desde el aterrizaje es algo bueno, no una necesidad", dijo Gruel. "Si no sucede, no impedirá en modo alguno la misión del rover en el cráter Jezero. Si incluso una parte de la secuencia de aterrizaje se captura en audio, sería asombroso".