China abre cumbre de APEC con elogio a la "apertura" ante proteccionismo de EEUU

Kuala Lumpur, 19 Nov 2020 (AFP) - China se presentó este jueves como defensora del libre comercio frente al proteccionismo de Donald Trump en la apertura de la cumbre de la APEC, unos días después de la firma del acuerdo comercial más grande del mundo impulsado por Pekín.La reunión del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC, por sus siglas en inglés), organizada por Malasia de forma virtual debido a la pandemia del coronavirus, congrega a 21 economías de la cuenca del Pacífico, incluyendo a las dos mayores del mundo --Estados Unidos y China--, que suman el 60% del total del PIB mundial.México, Perú y Chile son los países latinoamericanos que integran este foro.China se ha convertido en la fuerza dominante en este grupo, mientras que Estados Unidos, desde la elección de Donald Trump en 2016, dio la espalda al multilateralismo y optó por el "America first" (Estados Unidos primero) del actual inquilino de la Casa Blanca.La cumbre de la APEC tiene lugar una semana después de la firma del mayor acuerdo del libre comercio del mundo, entre China y otros 14 países de Asia y Pacífico.Pekín considera a esta Asociación Económica Integral Regional (RCEP, por sus siglas en inglés), en la que no figuran ni Estados Unidos ni India, una verdadera victoria.Este acuerdo era el competidor del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica (TPP), promovido por el expresidente estadounidense Barack Obama, y de cuyo proyecto Trump retiró a Estados Unidos en 2017.La región Asia-Pacífico se encuentra en la "vanguardia del crecimiento" en un mundo afectado por "múltiples desafíos", entre ellos la pandemia de covid-19, declaró en la apertura de la cumbre el presidente chino, Xi Jinping.El hombre fuerte de Pekín presentó a su país como el motor del comercio mundial y prometió "abrir aún más las puertas" de su mercado nacional.El poder comunista chino reitera a menudo este compromiso, a pesar de que no duda en utilizar el arma económica para ejercer una presión política cuando le es necesario. - "Avanzar" - En pleno deterioro de las relaciones diplomáticas con Australia, China multiplicó en los últimos meses las medidas de represalia contra productos de ese país como la carne vacuna o la cebada.Xi Jinping lanzó también una advertencia contra el proteccionismo."Ningún país se desarrollará si mantiene sus puertas cerradas", afirmó, sin mencionar de todos modos de manera explícita a Estados Unidos.Durante los cuatro años de mandato de Donald Trump en la Casa Blanca, las cumbres de la APEC se vieron afectadas por la guerra comercial entre estadounidenses y chinos.Este enfrentamiento entre los dos gigantes dio lugar a aranceles aduaneros adicionales recíprocos sobre muchas mercancías y desestabilizó la economía mundial.Pekín y Washington firmaron una tregua comercial en enero, justo antes de que el mundo quedase paralizado por la pandemia."La apertura permite a un país avanzar mientras que el aislamiento lo frena", declaró Xi Jinping, agregando que "China cooperará activamente con todos los países, regiones y empresas que lo deseen"."Continuaremos llevando en alto el estandarte de la apertura y la cooperación", en particular gracias a nuestro "gigantesco mercado", prometió Xi.El presidente chino denunció por otra parte cualquier idea de "disociación" económica con Estados Unidos, una estrategia empleada por la administración del presidente Donald Trump para reducir la dependencia de tecnología china que tiene su país.No hay confirmación hasta ahora sobre si Trump, que persiste en no reconocer la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, participará en esta cumbre o si Estados Unidos estará representado por otro responsable.burs-apj-rox-sbr-ehl/oaa/mar/bl

