Chile buscará la nominación al Óscar con el documental "El agente topo"

La chilena Maite Alberdi, directora del documental "El agente Topo". EFE/Javier Etxezarreta/Archivo

Santiago de Chile, 19 nov (EFE).- El documental "El agente topo", de Maite Alberdi, representará a Chile en la carrera por el Óscar al mejor largometraje internacional en la edición 2021 de este galardón, informó este jueves la Academia de Cine del país latinoamericano.

El filme tuvo su estreno internacional en el Festival de Sundance antes de recorrer otros certámenes y el pasado mes de septiembre fue elegido también para representar a Chile en la carrera por una nominación al Goya 2021.

El documental cuenta qué pasa cuando Rómulo, un investigador privado, recibe de parte de una clienta el encargo de investigar sobre el estado de salud de su madre, quien vive en un asilo. Para llevar a cabo la misión contrata a Sergio, un hombre viudo de 83 años que debe internarse en el asilo como un investigador privado.

Dentro del hogar de ancianos, el "topo" se da cuenta de que no le importa tanto su misión como las personas que va conociendo.

"Es la primera vez que Chile elige un documental para representarnos en los Óscar y solo la segunda que es una directora mujer", dijo Giancarlo Nasi, presidente de la Academia de Cine de Chile, entidad encargada de la elección del filme para buscar la estatuilla dorada.

"Con eso queda en evidencia el impacto de esta noticia en miras a una mayor inclusión de las mujeres y voces diversas en nuestro cine, nuestra cultura y nuestra sociedad en general", agregó Nasi, según recogió un comunicado de prensa.

Alberdi, por su parte, celebró que el documental esté ganando terreno: "Es una tendencia que ha ido cambiando en el último tiempo, y nos encanta tener la posibilidad de construir este camino pensando que los documentales son películas y son parte de la industria".

La premisa inicial de la directora era hacer un documental de cine negro, según contó en septiembre a Efe.

A partir de ahí descubrió la figura de las personas que trabajan de infiltrados tratando de vivir otra vida en casos cotidianos y llegó a la historia de este "topo" de la tercera edad, haciendo finalmente del filme una observación de este estrato de población.

La cinta, producida por Marcela Santibañez, de Micromundo, tiene este jueves su estreno en salas virtuales de Chile.

Hasta la fecha, Chile ha conseguido dos nominaciones al Óscar a mejor película de habla no inglesa: en 2012 con "No", de Pablo Larraín; y en 2017 con "Una mujer fantástica", de Sebastián Lelio, cinta que logró ganar el premio.