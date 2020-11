Casi 1 millón de personas ha recibido la vacuna en China, según farmacéutica

EFE/EPA/WU HONG

Pekín, 19 nov (EFE).- Casi un millón de personas han recibido hasta la fecha alguna de las candidatas chinas a vacuna contra el coronavirus "sin presentar efectos adversos significativos", afirmó el presidente de la farmacéutica estatal Sinopharm, Liu Jingzhen.

Liu aseguró en una entrevista de la que se hacen eco las redes sociales de la empresa que "se ha probado la vacuna en casi un millón de personas" y que "sólo un pequeño grupo (de ellas) presentó efectos adversos leves".

Agregó que "diplomáticos y estudiantes que viajaron a más de 150 países no dieron positivo por coronavirus después de ser vacunados".

China autorizó el pasado 22 de julio el uso de candidatas a vacunas contra el coronavirus SARS-CoV-2 para ciertos casos excepcionales, como "proteger al personal sanitario, a los empleados de programas de prevención de la covid, a los inspectores portuarios y los funcionarios de los servicios públicos".

Aunque en la entrevista Liu no especifica si la vacuna probada es la de Sinopharm, sí indicó que el grupo está a punto de completar la tercera fase de ensayos clínicos que lleva a cabo en diez países con la participación de unas 60.000 personas.

"Hemos terminado de recolectar muestras de sangre de 40.000 personas 14 días después de recibir las dos inyecciones necesarias para vacunarse. El resultado es muy bueno", señala.

Hasta ahora, las autoridades chinas no han revelado cuándo podrían comercializar sus vacunas a gran escala, pero el director del Centro de Desarrollo de Ciencia y Tecnología de la Comisión Nacional de Sanidad, Zheng Zhongwei, indicó a finales de octubre que el país asiático prevé fabricar 610 millones de dosis antes de que acabe este año y 1.000 millones en 2021.