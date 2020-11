Brasil.- Huelva.- La lucha electoral llega al Festival de Cine de Huelva con la película brasileña 'Corral'

19/11/2020 Rueda de prensa de la presentaci�n de la pel�cula 'Corral', una de las �peras primas que compiten por el Col�n de Oro en la 46 edici�n del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva.. La pel�cula brasile�a 'Corral' es otra de las �peras primas que compiten por el Col�n de Oro en la 46� edici�n del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Marcelo Brennad, su director, ha presentado este jueves la cinta durante una rueda de prensa virtual en la que tambi�n han participado los actores Thomas Aquino y Rodrigo Garc�a, que forman parte del reparto de la cinta. ANDALUC�A ESPA�A EUROPA HUELVA CULTURA FESTIVAL DE CINE IBEROAMERICANO DE HUELVA



HUELVA, 19 (EUROPA PRESS)



La película brasileña 'Corral' es otra de las óperas primas que compiten por el Colón de Oro en la 46ª edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva. Marcelo Brennad, su director, ha presentado este jueves la cinta durante una rueda de prensa virtual en la que también han participado los actores Thomas Aquino y Rodrigo García, que forman parte del reparto de la cinta.



'Corral' es un drama político ambientado en la ciudad rural brasileña de Gravatá en el que juega un destacado papel la lucha entre las necesidades de dinero y los principios de las personas. Brennand dirigió el premiado documental 'Porta a porta', donde siguió paso a paso a los candidatos a concejal y las estrategias de sus cables electorales para ganar los votos de la población. Inspirado en la exitosa trayectoria de ese documental, estrenado en 2011, Brennand creó la historia de 'Corral', según ha informado el certamen en nota de prensa.



Precisamente, Brennand ha explicado durante su conexión virtual con Huelva que esta génesis documental se ha reflejado en la película de manera que en ella trabajan tanto actores como no actores, con el objetivo de lograr que "la actuación sea lo más documental, lo más real posible".



Por su parte, Thomas Aquino ha destacado que hacer una película sobre política es especialmente "importante" por el momento que estamos viviendo ahora. "Siempre que hago una película me gusta que represente un grito de resistencia, para hacer algo a favor a la sociedad", ha confesado asegurando que 'Corral' cumple este requisito porque no solo habla de política sino que aborda otras temáticas como la laboral, la social o la vital.



La película, ha dicho, lanza "muchos mensajes" y aunque "la temática principal es la política" plantea otro asunto "fundamental", que es que "hay un problema ético en la sociedad que podemos cambiar".



En este sentido, Aquino ha insistido en que 'Corral' no solo muestra cómo es posible corromperse "fácilmente" sino que abre el debate sobre "qué podemos hacer como seres humanos para que acabe esa corrupción". Incluso el personaje que interpreta en la película, ha dicho, sucumbe a esta realidad ya que aunque en un principio "intenta quebrar esa estructura por el camino acaba él mismo cediendo a esa corrupción y no puede huir del sistema". Aquino ha compartido la clave para intentar cambiar esta "realidad corrupta" que muestra el largometraje.



"Primero tenemos que cambiar dentro de nosotros, comprender cómo podemos vivir en sociedad y cómo podemos hacer las cosas para ayudar las personas y no para nosotros mismos", ha asegurado.



Rodrigo García comenzó su intervención recordando el origen español de sus abuelos. "Es un honor que el pueblo de mis antepasados estrene la película". Según el actor, trabajar en 'Corral' ha sido para él "precioso y asustador" a la vez porque la realidad que muestra "se adentra en la cabeza de las personas y es difícil de romper". El problema de la corrupción, ha afirmado García, es "universal" y especialmente "fuerte" en Brasil. "No me parece que el gobierno quiera arreglar algo para el país sino para él", ha valorado.



Marcelo Brennand es un cineasta de Brasil. Se licenció en Dirección de Cine en la New York Film Academy. En 2008 escribió, dirigió y produjo el documental 'Porta a Porta' (2008), en que se basa la película que trate a concurso a Huelva. En 2015 dirigió el cortometraje 'Two Women' ('Duas Mulheres'), que se estrenó en 2016. La película ganó premios a Mejor Actriz y Mejor Película Extranjera en LAIUFF (Los Angeles International Underground Film Festival), Mejor Película Extranjera en WIFF (Williamsburg Independent Film Festival) y Mejor edición en IWFF (Indian World Film Festival).



'UN CRIMEN COMÚN CIERRA LA SESIÓN OFICIAL



Por otra parte, la película argentina 'Un crimen común' cierra las proyecciones de la Sección Oficial de Largometrajes del festival, que ha celebrado su 46 edición de forma online, difundiendo su programación a través de la plataforma Filmin. La película ha sido presentada esta tarde por su director, Francisco Márquez, que ha estado acompañado gracias a las nuevas tecnologías por la actriz Elisa Carricajo.



Esta es la primera película de ficción en solitario de Francisco Márquez, autor del documental 'Después de Sarmiento' (Argentina, 2015) y codirector de 'La larga noche de Francisco Sanctis' (Argentina, 2016), y es un drama que narra las consecuencias de un asesinato en la vida de una mujer, interpretada por Elisa Carricajo. A través de esta historia, Márquez realiza una reflexión sobre el miedo y la culpa y las diferencias entre clases sociales.



Francisco Márquez ha explicado que "parte del material" con el que escribió la película "tiene que ver con la propia realidad". En Argentina, indicó, los casos de jóvenes que mueren "por la fuerza represiva del Estado son una realidad". Ese tema se planteó "desde un punto de vista particular" ya que "la película no hace hincapié en el aparato represivo ni en la vida del joven sino que intenta preguntar cómo nos vinculamos como sociedad con esos crímenes tan comunes", ha señalado.



En definitiva, ha asegurado el director, 'Un crimen común' surge "de ese intento de que la película sea un grito para dejar de naturalizar algo con lo que convivimos cada día, dejar de naturalizar la crueldad del sistema capitalista que lleva en sí mismo esta diferencia de clases". Y es que, ha remarcado Márquez, "la cuestión de clase a veces es una cuestión de vida o muerte" ya que, generalmente, los jóvenes que sufren la fuerza policial "pertenecen todos a los sectores populares".



Este tema se ha abordado desde los ojos del personaje de Cecilia, sin manteniendo una distancia sino involucrándose con ella. "La forma que toma la película es la que toma su conciencia, en la que ella va procesando y ella se empieza a derrumbar, esto es así porque yo como realizador no me siento fuera de este conflicto", ha confesado Márquez.



Según la actriz Elisa Carricajo, que interpreta el personaje de Cecilia, "lo interesante de la película" reside en el motivo que la lleva a no abrir la puerta al joven vulnerable. "Ese choque es lo que desencadena después todo el devenir del personaje, el viaje de su culpa y no poder aceptar esa situación", ha señalado. Interpretar a Cecilia, ha añadido, fue "un proceso muy profundo".



Francisco Márquez nació en Buenos Aires en 1981. Estudió en Enerc, donde actualmente imparte clases. Su primer largometraje documental, 'Después de Sarmiento' fue seleccionada en la competencia oficial del 27 Encuentro de Toulouse, entre otros festivales internacionales.



Su primera película de ficción, 'La larga noche de Francisco Sancti'' participó en el 69º Festival de Cine de Cannes, en la sección Un Certain Regard, y en el 64º Festival de San Sebastián (Horizontes Latinos) y fue premiada como mejor película internacional en el XVIII Bafici. Márquez es socio en la productora 'Pensar con las manos' y miembro del 'Colectivo de Cineastas', una organización de directores, productores y técnicos que luchan por políticas para el cine argentino.