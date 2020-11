Bielorrusia.- La UE estudiará este jueves nuevas sanciones en Bielorrusia ante el incremento de la represión

23/09/2020 Ceremonia de toma de posesi�n de Alexander Lukashenko POLITICA EUROPA INTERNACIONAL BIELORRUSIA PRESIDENCIA DE BIELORRUSIA



BRUSELAS, 19 (EUROPA PRESS)



Los ministros de Exteriores de la Unión Europea tendrán este jueves sobre la mesa posibles nuevas medidas en el escenario bielorruso, ante el incremento de la represión por parte del Gobierno de Alexander Lukashenko y el deterioro de la situación en el país.



Esta semana se cumplen 100 días desde el inicio de las movilizaciones ciudadanas contra Lukashenko, tras el fraude electoral en las presidenciales del 9 de agosto, un contexto en el que la represión de las protestas ha aumentado y alcanzó un nuevo pico con la muerte violenta de un manifestante el pasado viernes.



En rueda de prensa, el portavoz de Exteriores de la UE, Peter Stano, ha evitado confirmar qué medidas se discutirán aunque ha dicho que se someterá a examen los últimos acontecimientos en el país y se estudiarán "distintas propuestas". Desde el inicio de la crisis, la UE ha aprobado dos rondas de sanciones, por lo que 55 personas, entre ellas el presidente bielorruso y su círculo más cercano, se encuentran en la lista negra europea.



"La idea es revisar la actual situación. Nada ha cambiado, quizás ha ido a peor en términos de represión del régimen. Hace 10 días se aplicaron sanciones y estamos abiertos a considerar nuevas sanciones si hay propuestas e incluir a entidades y no solo personas", ha indicado un alto cargo europeo.



En todo caso, los trabajos en el Consejo para aplicar nuevas sanciones todavía no se han puesto en marcha por lo que otras fuentes consultadas descartan la adopción esta semana de nuevas medidas, aunque es posible que la reunión del jueves sirva para mandar un mensaje político sobre futuras acciones.



RELACIÓN CON LOS EEUU DE BIDEN



En el Consejo de Asuntos Exteriores también estará sobre la mesa la situación del sistema multilateral y la relación transatlántica tras las elecciones presidenciales en Estados Unidos. La diplomacia comunitaria todavía no ha tenido contacto con el equipo de transición del presidente electo, Joe Biden, más allá de las protocolarias felicitaciones, en un intento de ser cuidadoso con el proceso interno norteamericano.



Los ministros de Exteriores de los Veintisiete tratarán el enfoque general de la relación transatlántica, considerada la relación bilateral más importante para la UE, y una potencial nueva agenda con Biden.



Como ha indicado el demócrata, la división interna del país y la gestión de la pandemia de coronavirus serán los primeros retos que deberá afrontar, algo que en Bruselas identifican como prioridades también para el buen devenir de las relaciones.



RELACIÓN CON TURQUÍA



Igualmente, la UE debatirá sobre la tirante relación con Turquía, con el foco puesto en los últimos episodios como la polémica visita del presidente Recep Tayyip Erdogan a la zona de Varosha en el norte de Chipre.



Un alto cargo de la UE ve estas acciones turcas como "contrarias al espíritu" de la propuesta del bloque europeo, que ha primado la iniciativa de diálogo sobre las respuestas punitivas, y se une a decisiones en el último mes y medio que se enmarcan en la línea opuesta al apaciguamiento de las tensiones que la UE espera de Ankara.



En Bruselas entienden que Grecia y Chipre informará a sus socios europeos respectivamente sobre los últimos episodios de exploración gasísitica en el Mediterráneo y de las maniobras turcas en la isla, así como del apoyo de Erdogan a iniciativas que atentan contra las resoluciones de la ONU para la unificación de Chipre.



Pese a todo ello, no se esperan medidas inmediatas por parte de los ministros de Exteriores del bloque. La hoja de ruta comunitaria pasa por la cumbre de diciembre en la que los jefes de Estado y de Gobierno de la UE tendrán sobre la mesa la evolución de la situación en el Mediterráneo Oriental y las posibles sanciones contra Turquía, tras un año de tira y afloja en la región.



Para la cita de diciembre, el Alto Representante de Política Exterior de la UE, Josep Borrell, prepara un informe sobre la situación en el terreno y las posibilidades sobre la relación con Turquía. Aunque, por el momento, la diplomacia comunitaria no contempla que Borrell viaje a la zona.