Berlín considera que Washington pone en peligro lo logrado en Afganistán

Berlín, 19 nov (EFE).- El Gobierno de Alemania considera que la decisión de Estados Unidos de retirar parte de sus tropas en Afganistán, de la que el jueves reveló no había sido informado por Washington, amenaza lo logrado en los últimos años en ese país.

"Sería fatal si la Administración estadounidense saliente deshiciera sus propios éxitos en Afganistán, es decir, el inicio de las negociaciones de paz, sin necesidad. Todo lo que hemos logrado en los últimos años estaría entonces en riesgo", declaró este jueves el ministro de Exteriores, Heiko Maas.

"El calendario para la retirada de las tropas de Afganistán no deben dictarlo ni el fin de los mandatos ni los deseos de los talibanes. La pauta debe seguir siendo la evolución de la situación de seguridad y el progreso en el proceso de paz", tuiteó Maas.

"No quiero que tengamos que explicar a nuestros soldados y sus familiares en algún momento que dieron su vida en vano o incluso que los sacrificaron", agregó el titular alemán de Exteriores.

El Ejecutivo alemán reconoció este miércoles que Estados Unidos no le había informado de su decisión antes de anunciar una significativa retirada de tropas de Afganistán e Irak y se mostró preocupado por la medida.

Un portavoz del Ministerio de Exteriores indicó que pese a "señales previas" en este sentido, el Ejecutivo estadounidense no había comunicado a Berlín sus planes concretos.

Y adelantó que la decisión genera "preocupación" en el Gobierno alemán porque pone en peligro el proceso de paz y lo alcanzado hasta el momento, y que todo esto se lo va a hacer saber al Gobierno estadounidense.

El Pentágono anunció este martes oficialmente la retirada para el 15 de enero de 2.000 soldados de Afganistán, hasta dejar en 2.500 efectivos la misión, y sacar 500 efectivos en Irak, para dejar allí otros 2.500.

La sustancial reducción de tropas ordenada por el presidente saliente, Donald Trump, se debería producir apenas cinco días antes de la toma de posesión de su sucesor, el presidente electo Joe Biden.