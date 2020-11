Argentina/Uruguay.- Alberto Fernández viaja por sorpresa a Uruguay para reunirse con Lacalle Pou

31/08/2020 El presidente de Argentina, Alberto Fern�ndez POLITICA SUDAM�RICA ARGENTINA PRESIDENCIA ARGENTINA



MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El presidente de Argentina, Alberto Fernández, ha viajado este jueves por sorpresa a Uruguay para reunirse con su homólogo, Luis Lacalle Pou, en Anchorena, residencia del mandatario uruguayo en Colonia, en el sur del país.



El viaje no figuraba en la agenda oficial del jefe de Estado argentino, según informaciones del diario 'La Nación'. El encuentro, sin embargo, fue pactado entre ambos mandatarios, que se habían visto por última vez el 10 diciembre de 2019, cuando Fernández asumió la Presidencia.



El periódico 'El Observador' ha señalado que ambos acudirán a un almuerzo al que asistirá, a su vez, el ministro de Exteriores de Uruguay, Francisco Bustillo, y el embajador de Argentina en el país, Alberto Iribarne, amigo de Fernández.



Los dos mandatarios han despejado las dudas sobre su relación después de que Fernández cruzada a principios de este año el río de la Plata para apoyar a Daniel Martínez, del Frente Amplio, que se mediría con Lacalle Pou en las presidenciales uruguayas.



En septiembre, la Embajada argentina en Uruguay incluyó un mensaje de Fernández para los uruguayos. En él, reclamaba fortalecer la "unión regional" para impulsar Mercosur como "pilar fundamental del progreso".



Además, aconsejó "repensar la lógica financiera del capitalismo". El mensaje iba dirigido a Lacalle Pou, que había advertido de que si el bloque nacional no avanzaba en acuerdos comerciales, Uruguay se desmarcaría.



Este mismo jueves ha finalizado el plazo de aislamiento preventivo al que estaba sometido el presidente argentino tras estar en contacto estrecho con un positivo de coronavirus.



"El segundo hisopado de control que me realizaron también dio negativo, por lo que mis médicos dieron por concluido mi aislamiento preventivo y ya estoy en condiciones de volver a mi agenda habitual", ha señalado en un mensaje difundido a través de Twitter. Así, ha dado las gracias a todos "por preocuparse". "Por favor, sigamos cuidándonos", ha pedido.