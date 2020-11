Antonio Pavón tacha de 'golfa' a Marta Peñate y esta reacciona con un ataque de ansiedad

19/11/2020 MARTA PE�ATE. MADRID, 19 (CHANCE) Marta Pe�ate ha tenido una discusi�n durante publicidad con Antonio Pav�n que ha acabado de la peor manera posible. Todo ha empezado por un v�deo que ha puesto la organizaci�n en el que Samira y Pav�n hablaban de las insinuaciones que ha hecho Marta sobre la de MyHyV y el torero le dec�a que cuando la acusaran de esas cosas, tirara a matar. Un consejo de Antonio que no le ha gustado nada a Pe�ate y que ha hecho que le califique de 'falso' porque seg�n ella, con unos pone un cara y con otros, una distinta. EUROPA ESPA�A SOCIEDAD TWITTER OFICIAL DE 'LA CASA FUERTE'



MADRID, 19 (CHANCE)



Marta Peñate ha tenido una discusión durante publicidad con Antonio Pavón que ha acabado de la peor manera posible. Todo ha empezado por un vídeo que ha puesto la organización en el que Samira y Pavón hablaban de las insinuaciones que ha hecho Marta sobre la de MyHyV y el torero le decía que cuando la acusaran de esas cosas, tirara a matar. Un consejo de Antonio que no le ha gustado nada a Peñate y que ha hecho que le califique de 'falso' porque según ella, con unos pone un cara y con otros, una distinta.



Jorge Javier Vázquez advertía a los espectadores tras venir de una publicidad que había habido una discusión brutal y cuando han entrado en la casa, Marta le ha explicado al presentador que Pavón: "Me ha tachado de loca, que lo puedo comprar, pero me ha dicho que soy una golfa y yo no soy una golfa".



En el vídeo hemos podido ver cómo Pavón le decía: "Lo que eres es una golfa". Más tarde, el torero le ha explicado que: "Marta me estaba diciendo barbaridades, pues lo mismo le he dicho a ella. Si en algún momento he dañado a marta es porque me estaban atacando los tres a la vez. Si me atacan me encuentran, que a mi me digan que soy un falso me va directo al corazón, trato a todo el mundo con el corazón".



Tom también se ha puesto a llorar y ha confesado que se ha puesto así porque entiende que le haya sentado mal a Marta ese comentario porque él ha pasado por lo mismo: "Al salir de la isla recibimos muchos mensajes diciéndonos esas cosas, Marta y yo, Sandra y marta hicieron lo mismo en la isla y nadie puede atacar así a mi novia, a mi familia".