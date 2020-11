AMP.- Uganda.- Aumentan a 16 los muertos en enfrentamientos tras la detención del principal candidato opositor en Uganda

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El balance de víctimas mortales de los enfrentamientos desencadenados el miércoles tras la detención del principal candidato opositor a la Presidencia de Uganda, Robert Kyagulanyi, conocido popularmente como Bobi Wine, durante un acto de campaña ha ascendido a 16, según las últimas informaciones oficiales.



La morgue del Hospital Nacional Mulago ha resaltado que ha recibido 16 cadáveres y el encargado del departamento de patología, Moses Byaruhanga ha adelantado que esperan que en las próximas horas lleguen más cuerpos.



"Hemos recibido 16 cuerpos, 15 hombres y una mujer", ha señalado, antes de agregar que "se ha iniciado el proceso de entregar los cuerpos a sus familiares para que les den un entierro decente", según ha informado el diario ugandés 'The Observer'.



Así, ha detallado que las víctimas han muerto por disparos, asfixia a causa de la inhalación de gases lacrimógenos o atropello de vehículos. La Policía, que ha confirmado el balance de fallecidos, no se ha pronunciado sobre la causa de las muertes.



El viceportavoz de la Policía ugandesa, Patrick Onyango, ha resaltado que las autoridades "aún están analizando y recibiendo informes sobre víctimas", antes de agregar que 65 personas han resultado heridas en los incidentes, tal y como ha recogido la agencia alemana de noticias DPA.



Horas antes, el portavoz de la Policía, Fred Enanga, había acusado en declaraciones a la estatal Uganda Broadcasting Corporation (UBC) a Bobi Wine, candidato de la Plataforma de Unidad Nacional (NUP) de usar la violencia como arma de campaña.



"Sin embargo, no tiene control sobre estos manifestantes. No tiene la capacidad de restaurar la situación, que se ha salido de control, y aún así promueven la violencia. Esto es inaceptable", ha criticado, al tiempo que ha incidido en que "todos los ugandeses saben la elección del candidato que quieren".



"Les pedimos que sean pacientes. Como policías, queremos ver cómo ejercen su derecho democrático en un contexto muy pacífico", ha argumentado Enanga, en referencia a las elecciones presidenciales de enero de 2021, en las que Kyagulanyi intentará hacerse con la victoria y evitar que el actual jefe de Estado, Yoweri Museveni, se haga con un sexto mandato al frente del país.



Por su parte, la portavoz de la Cruz Roja ugandesa, Irene Nakasiita, ha indicado que sus equipos han trasladado a hospitales a más de 30 personas, incluidas once con heridas de bala, tal y como ha recogido el diario 'Daily Monitor'.



La Policía afirmó el miércoles que Bobi Wine había sido detenido en el distrito de Luuka debido a que en el lugar se habían concentrado más de 200 personas para participar en el acto, superando los límites impuestos por las autoridades en el marco de la pandemia de coronavirus.



Junto a Bobi Wine, quien fue trasladado a una comisaría de Jinja, fueron detenidas otras cinco personas, lo que provocó incidentes tanto en Jinja como en otros puntos del país, incluida la capital, Kampala.



El inspector general de la Policía ugandesa, Martin Okoth Ochola, había advertido horas antes de la detención de Bobi Wine contra convocar actos políticos en medio de la pandemia y criticó los "actos de desafío y total desprecio" a las restricciones.



CRÍTICAS A MUSEVENI



El portavoz de la NUP, Joel Ssenyonyi, ha asegurado a primera hora de este jueves que "la Policía y el Ejército" han impedido hasta ahora que Bobi Wine reciba visitas. "No se ha dicho nada sobre si será llevado ante los tribunales y no sabemos cómo se encuentran. Nos quedaremos aquí hasta que nos den información", ha dicho a través de Twitter.



Fuentes citadas por 'Daily Monitor' han afirmado que Kyagulanyi se ha negado a firmar los documentos para una libertad bajo fianza debido a la ausencia de sus abogados y ha trasladado a las autoridades que las opciones son que le presenten ante un tribunal o que le liberen sin cargos.



"No quiere ser imputado y liberado bajo fianza porque eso significaría que debe comparecer en la comisaría cuando se lo pidan. Ha dicho que eso le retendría (en el marco de su campaña), así que quiere que le lleven ante un tribunal o le liberen", han detallado estas fuentes.



La cuenta oficial en Twitter de Bobi Wine ha publicado durante la jornada varios mensajes criticando a Museveni y ha resaltado que el presidente "sigue contratando a grupos para celebrar procesiones y actos en todas partes". "El régimen está en pánico. La COVID-19 es una excusa", ha manifestado.



Asimismo, ha publicado un vídeo en el que aparece un hombre vestido de civil realizando disparos junto a varios militares. "Estas escenas son muy difíciles e ver. No puede haber hombres de civil disparando a la gente a plena luz del día", ha agregado.



El candidato a la Presidencia de la opositora Alianza para la Transformación Nacional (ANT), Mugisha Muntu, ha condenado la detención de Bobi Wine y ha dicho que "si un candidato presidencial puede ser arrestado de esa forma, la población debe preguntarse qué pasa a la gente que no está en una posición tan elevada".



Muntu, un general retirado, ha anunciado la suspensión de su campaña en respuesta a la detención de Bobi Wine, decisión a la que se han sumado el también general retirado Henry Tumukunde --quien concurre como independiente-- y los también independientes Willy Mayambala y John Katumba, según el diario ugandés 'The Monitor'.



Ante esta situación, la Embajada estadounidense en Uganda ha condenado los incidentes violentos. "Pedimos a las partes que renuncien a la violencia, adopten medidas de buena fe para reducir las tensiones y respetar las libertades fundamentales", ha manifestado.



EL GOBIERNO PIDE CALMA



Por su parte, el Gobierno ugandés ha condenado la violencia y ha pedido a la población, "especialmente a los jóvenes", que "se mantengan alejados de cualquier tipo de disturbio". "Iniciar incendios en plena carretera, saquear y atacara a otros por su ideología política está mal y debe ser condenado por todos", ha dicho.



El comunicado, firmado por la ministra de Tecnologías de la Información y la Comunicación, Judith Nabakooba, pide a la población que "coopere con la Policía a la hora de identificar a los sospechosos" y que se respeten las restricciones impuestas a las campañas a causa del coronavirus.



"Debemos entender que son unas circunstancias muy inusuales. El país está llevando a cabo unas elecciones en medio de una pandemia que ha dejado muchos muertos. Es importante que todos los candidatos presidenciales hagan un esfuerzo para respetar estas normas. Son por nuestro bien", ha argumentado.



Así, ha resaltado que "en circunstancias normales, todos los candidatos tienen capacidad de movilizar a un gran número de personas en sus campañas, pero dadas las circunstancias por la COVID-19, todo candidato que se preocupe de la vida de otros debe hacer un esfuerzo contra estas aglomeraciones".



"Al periodo de campaña le quedan menos de dos meses, no podemos abandonar nuestra batalla contra la COVID.-190", ha señalado, al tiempo que ha pedido "trabajar por la paz durante este periodo de campaña".



Bobi Wine se ha convertido en los últimos años en la principal figura de oposición frente a Museveni, aprovechando el fuerte tirón entre los jóvenes del país, donde la media de edad está por debajo de los 16 años.



Diputado desde 2017, ha sido detenido en varias ocasiones, mientras que sus conciertos han sido prohibidos y sus actos políticos dispersados con gases lacrimógenos. En esta ocasión, ha unido fuerzas con el excandidato presidencial Kizza Besigye para intentar derrotar al mandatario.



Por su parte, Museveni podrá concurrir a las urnas después de que el Tribunal Supremo ratificara en 2019 la enmienda constitucional de 2017 para eliminar el límite de edad para ocupar la Presidencia, a pesar de las críticas de la oposición contra lo que describen como un intento del mandatario de permanecer en el cargo.

