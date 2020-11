AMP.- UE.- Lagarde dice que es "extremadamente importante" aprobar "sin dilación" el fondo de recuperación

Sugiere que este instrumento esté también disponible para responder a futuras crisis "excepcionales"



La presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, ha pedido este jueves en el Parlamento Europeo que el fondo de recuperación comience a funcionar "sin dilación" porque es "extremadamente importante" para apoyar la economía europea, al tiempo que ha sugerido la posibilidad de que una herramienta así esté disponible en el bloque para responder a situaciones de "naturaleza excepcional".



"El paquete Next Generation UE (el nombre que toma el plan anticrisis) debe estar operativo sin dilación, es extremadamente importante", ha expresado ante la comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara la misma semana en que Hungría y Polonia han bloqueado su ratificación.



La francesa ha destacado que estos recursos "adicionales" podrán facilitar políticas fiscales expansivas en aquellos países con un espacio presupuestario "limitado", por lo que es necesario hacer lo necesario para "permitir un desembolso bien escalonado y efectivo" de estas ayudas.



A su juicio, el fondo europeo de recuperación es un componente "vital" de la respuesta europea a la crisis, por lo que ha pedido una implementación "rápida" del mismo. "Ojalá esto ocurra pronto", ha dicho, sin mencionar directamente a Budapest y Varsovia.



"Mi firme esperanza es que sea aplicado y desplegado rápido para que se puedan abordar las necesidades de muchos Estados miembros", ha reiterado, para después sugerir que este instrumento o uno "similar" o con los "mismos principios" pueda estar disponible en el bloque si se repite en el futuro una situación similar a la pandemia.



"Sería interesante explorar si este instrumento o uno similar bajo los mismos principios pueda estar disponible si ocurren de nuevo circunstancias similares de naturaleza excepcional", ha expresado.



POLÍTICA FISCAL Y MONETARIA DEBEN IR "DE LA MANO"



La presidenta del BCE ha señalado que, aunque los últimos anuncios sobre la efectividad de algunos candidatos a vacuna contra la Covid-19 han sido "alentadores", la segunda ola de la pandemia ha conducido a nuevas restricciones que se han sumado a la ya elevada incertidumbre y presentan un "desafío serio" para la eurozona y la economía global.



Las medidas nacionales, ha dicho, y en especial los programas para sostener el empleo, han "protegido a los hogares" en cierta medida pero "no ha evitado que el desempleo repunte en algunos países". Además, los ciudadanos han seguido siendo "muy prudentes" a medida que la pandemia "está amenazando sus perspectivas de empleo y renta".



En este contexto, ha recordado que el instituto emisor "recalibrará" sus instrumentos de política monetaria en la reunión de diciembre, pero también ha subrayado la importancia de la política fiscal para apoyar la economía. "Una posición fiscal ambiciosa y coordinada sigue siendo vital", ha señalado, para después reivindicar que ambas estrategias deben ir "de la mano".l



Así, ha defendido que el fondo de recuperación sea utilizando para financiar las políticas "correctas" y movilizar las inversiones adicionales de forma que tenga un impacto "real" tanto en el crecimiento económico como en la productividad.



En particular, la francesa ha remarcado que las reformas e inversiones públicas pueden contribuir a una recuperación "exitosa e inclusiva" especialmente si se dedican a desafíos de "medio y largo plazo", como la sostenibilidad medioambiental y la transición economica.



"No debemos pensar en ellas de forma aislada. Combinar reformas con inversiones de estímulo tiene el potencial para impulsar el crecimiento todavía más. Las dos juntas deben dar forma al futuro de nuestras economías y garantizar que se adaptan a la nueva normalidad que se materializará cuando se haya superado el pico de la pandemia", ha recalcado.

