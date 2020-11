AMP.- Israel/Siria.- Israel acusa a la Guardia Revolucionaria de Irán de colocar explosivos en los Altos del Golán

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)



El Ejército de Israel ha acusado este jueves a una unidad de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de colocar explosivos en la zona de los Altos del Golán controlada por las autoridades israelíes, incidente que desencadenó un bombardeo israelí el miércoles que se saldó con la muerte de al menos tres militares sirios.



"Irán, te estamos viendo", ha dicho el Ejército en su cuenta en Twitter, antes de achacar la colocación de los explosivos a "la unidad 840 de la Fuerza Quds, parte de la red internacional de terror de Irán".



Asimismo, ha resaltado que esta unidad habría estado detrás de un ataque con explosivos en esta misma zona en el mes de agosto. "No permitiremos que Irán se atrinchere en Siria", ha remachado. El incidente de agosto estuvo protagonizado por cuatro hombres que cruzaron la frontera para colocar explosivos, si bien murieron tiroteados por militares israelíes.



Por su parte, el comandante de la Guardia Revolucionaria iraní, Hosein Salami, ha recalcado durante la jornada que el organismo no limitará sus acciones a una zona geográfica concreta cuando se trate de defender los intereses del país, sin pronunciarse sobre las acusaciones vertidas por Israel.



"Si alguien busca amenazar los intereses de esta gran nación y país, no encontrará un lugar seguro sobre la tierra", ha señalado, según ha informado la agencia iraní de noticias Mehr. Asimismo, ha ensalzado el papel de Teherán a la hora de garantizar la seguridad en el golfo Pérsico.



Salami ha resaltado además que la táctica defensiva de la Guardia Revolucionaria incluye también operaciones ofensivas, por lo que ha advertido de que cualquier agresión contra el país provocará que la totalidad de las acciones sean ofensivas.



Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) indicaron el martes que habían hallado artefactos explosivos improvisados del lado israelí de la línea que separa los territorios controlados por ambos países en los Altos del Golán y afirmaron que "habían sido colocados por un escuadrón sirio liderado por fuerzas iraníes".



En respuesta este hecho, la aviación israelí bombardeó durante la noche del martes "objetivos militares pertenecientes a la Fuerza Quds y a las Fuerzas Armadas sirias". Entre los objetivos figuran instalaciones de almacenamiento, cuarteles y recintos militares así como baterías de misiles tierra-aire sirias.



Tras los bombardeos, la agencia estatal siria de noticias, SANA, informó de la muerte de tres militares, mientras que el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos elevó a diez las víctimas mortales --tres militares, cinco miembros de la Fuerza Quds y dos personas que podían pertenecer a milicias apoyadas por Teherán--.



Los Altos del Golán son un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y se anexionó de forma efectiva la mayor parte de este territorio bajo ocupación militar en 1981, en un movimiento no reconocido por la comunidad internacional.

