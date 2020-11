Venezuela.- El nuevo jefe de misión de la Embajada de España entrega sus credenciales al Gobierno de Venezuela

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El nuevo jefe de misión de la Embajada de España en Venezuela, el encargado de negocios Juan Fernández Trigo, ha hecho entrega este martes de sus credenciales en Caracas al ministro de Asuntos Exteriores de Venezuela, Jorge Arreaza.



La entrega de credenciales llega después de que el Gobierno español anunciara a finales de octubre en el Parlamento que ha decidido no nombrar un nuevo embajador tras el relevo de Jesús Silva y rebajar su representación diplomática en Venezuela para dejar constancia de que la UE y sus Estados miembro no consideran "justas ni transparentes" las elecciones presidenciales de 2018, en las que se basa el actual mandato de Nicolás Maduro.



Fernández Trigo ha entregado sus credenciales a Arreaza en un acto celebrado en la Casa Amarilla Antonio José de Sucre, en Caracas, en el que los dos responsables han evaluado la voluntad de sus respectivos Gobiernos de "continuar las vías de la diplomacia y el diálogo entre ambas naciones", según ha informado en un comunicado el Ministerio de Exteriores venezolano.



En el encuentro, el jefe de la diplomacia venezolano ha hablado con el representante español del "escenario actual de presiones" que afronta el país y también ha abordado "la necesidad de afianzar la cooperación, pasar páginas y avanzar hacia un nuevo momento" en la relación con España.



Según el comunicado del Ministerio de Exteriores de Venezuela, el encargado de Negocios de España manifestó la voluntad de hablar con todo el pueblo venezolano y de ser útil en la medida de lo posible para ayudar a superar las dificultades y complicaciones que afectan a los venezolanos.



"Quiero señalar que todos mis actos van a estar presididos por el respeto, por un intento de ser objetivo y como no podía ser de otra manera, con un respeto absoluto a la Convención de Viena y a las relaciones diplomáticas", ha señalado Fernández Trigo.



El Ministerio de Exteriores de Venezuela ha subrayado que el Gobierno de Caracas ha demostrado "una vez más" que está dispuesto a "recurrir a la Diplomacia Bolivariana de Paz para solucionar las diferencias con otras naciones, además de estar siempre listo para defender la soberanía del pueblo venezolano".



Minutos antes de la entrega de credenciales del jefe de misión de la Embajada de España, el canciller venezolano ha recibido las Copias de Estilo de los embajadores de Indonesia y Bielorrusia, Imam Edy Mulyono y Andrei Leonidovich Molchan, con quienes ha hablado de potenciar y diseñar nuevas fórmulas que permitan mantener el nivel de cooperación económica, productiva, y cultural que han tenido ambos países con Venezuela a lo largo de los últimos años.

