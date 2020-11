Uruguay.- Lucas Torreira da positivo por coronavirus

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El jugador uruguayo del Atlético de Madrid Lucas Torreira ha dado positivo por coronavirus y permanece aislado en su domicilio, cumpliendo la correspondiente cuarentena, según informó la entidad colchonera en un comunicado este miércoles.



"El jugador no presenta síntomas y se encuentra aislado en su domicilio cumpliendo la correspondiente cuarentena", explica el Atlético sobre Torreira, que se sometió este miércoles a pruebas PCR a su llegada a Madrid tras regresar de la concentración con la selección uruguaya.



Un protocolo habitual cuando los internacionales se reincorporan a sus clubes después de sus compromisos con su país. El análisis de estas muestras ha resultado positivo por Covid-19. El futbolista está siguiendo los protocolos de las autoridades sanitarias.



Torreira no podrá jugar contra el FC Barcelona este sábado (21 horas), ni su compatriota Luis Suárez, que tampoco será de la partida por el mismo motivo. El delantero colchonero no podrá enfrentarse a sus ex al seguir dando positivo por COVID-19. También se encuentra aislado y sin síntomas.

