Uruguay extrañó a Suárez...y extrañará a Cavani

El ataque de Uruguay no tiene respiro en esta eliminatoria. Tras haber jugado sin Luis Suárez por covid-19 ante Brasil, Uruguay perdió más que tres puntos: expulsado del campo, Edinson Cavani quedó afuera del próximo choque, en marzo contra Argentina.

La derrota por 2-0 en el estadio Centenario de Montevideo extendió la sequía de triunfos celestes ante la Seleção, a la que los charrúas no pueden ganarle desde 2001.

Consciente de esa estadística y tras digerir la idea de que Suárez no sería de la partida, la afición, aunque ilusionada, entendía que el desafío era arduo y el choque, 'perdible'.

Pero no esperaba el otro balde de agua fría: perder, otra vez, a uno de sus delanteros estrella.

Cavani vio la tarjeta roja en el minuto 71, tras una fuerte entrada sobre Richarlison. Si bien el árbitro chileno Roberto Tobar primero le había mostrado la amarilla, decidió subir la amonestación tras revisar la incidencia en el VAR.

"Me sorprendí. No pude ver (la jugada) desde el banco, pero cuando el árbitro estaba mirando la pantalla del VAR no se veía una intención. Me pareció que aguantó la pierna hasta último momento", dijo el entrenador Oscar Tabárez en el post-partido, entrevistado por AUF TV.

Uruguay vuelve así a perder a un goleador para otro clásico sudamericano, en un fixture que le ha dejado las pruebas más exigentes en el inicio.

- "Esto se está agravando" -

El 'Maestro' Tabárez también se refirió la noche del martes al positivo de covid-19 de Suárez, una noticia que el equipo técnico recibió apenas el lunes de tarde pero que el entrenador calificó de previsible.

"Lo primero que pensé fue 'al fin nos tocó a nosotros'", admitió.

"Era de prever que esto aconteciese. Hace tiempo digo que esto se está agravando, no sé qué va a pasar con las eliminatorias y todas las competiciones", agregó.

El positivo del delantero del Altético de Madrid se informó junto con el del arquero suplente Rodrigo Muñoz y el del jefe de prensa celeste Matías Faral. Este miércoles, la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) dio noticia de siete contagios más en la delegación, entre ellos los futbolistas Alexis Rolín y Diego Rossi.

Todos se confirmaron luego de conocerse, el sábado de noche, el positivo del lateral Matías Viña, quien se desempeña en el club brasileño Palmeiras, donde hay un brote de 17 casos.

La ausencia de Suárez, máximo goleador histórico de Uruguay y primero en el ranking de anotaciones en eliminatorias sudamericanas, siempre es un dolor de cabeza para la 'Celeste'.

Pero su sustituto del martes, el delantero del Benfica Darwin Núñez, fue uno de los jugadores más incisivos del encuentro ante Brasil y en esta doble fecha, con 21 años, se convirtió en una de las más firmes promesas del ataque charrúa.

Para el partido de marzo con Argentina, que se jugará en la provincia norteña de Santiago del Estero, tampoco estará Nahitan Nández, marginado tras recibir su segunda amarilla.

La Celeste quedó en zona de repechaje, con el quinto lugar de la tabla.

gv/ol