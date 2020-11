Trump planea nominación que limitaría a Biden en Wall Street

(Bloomberg) -- El presidente de EE.UU., Donald Trump, señaló que tiene la intención de nominar al contralor de la Moneda interino para un nuevo período de cinco años, lo que podría complicar cualquier plan de la Administración Biden para imponer regulaciones más estrictas a los bancos de Wall Street.

En un comunicado del martes, la Casa Blanca dijo que planea presentar a Brian Brooks al Senado para su confirmación. El movimiento altamente inusual, que se produce solo unas semanas antes de lo que probablemente sea el final del mandato de Trump, podría forzar a Joe Biden a confiar en la autoridad legal que nunca se ha usado para tratar de destituir a Brooks si el presidente electo quiere reemplazarlo con un regulador más estricto.

Aunque la Oficina del Contralor de Moneda (OCC, por sus siglas en inglés) es una división del Departamento del Tesoro, está fuera del control directo del secretario del Tesoro. Aún así, la ley dice que un contralor puede ser destituido por el presidente “por razones que él mismo comunicará al Senado”, un poder que no ha sido probado.

La mayoría de las principales regulaciones para los bancos estadounidenses se redactan y aprueban en colaboración entre la Reserva Federal, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos y la OCC. Tener a la gente de Trump en la cima de cualquiera de esas agencias podría tener un gran impacto en la cantidad de reglas que podrían formular las personas designadas por Biden. Ya se espera que la Corporación sea dirigida por la presidente Jelena McWilliams, designada por Trump, hasta 2023.

Brooks no tiene mucho tiempo para ser confirmado antes de que Biden preste juramento el 20 de enero. Brooks tendría que tener una audiencia ante el Comité Bancario del Senado, seguida de una votación del panel y luego una votación del pleno del Senado.

Brooks, quien se convirtió en director interino de la OCC en mayo, ha aprovechado la experiencia que obtuvo en Coinbase, con sede en San Francisco, y otras firmas para impulsar una agenda de tecnología financiera. También fue abogado principal y miembro de la junta de Fannie Mae.

Nota Original:Trump Plans to Nominate Bank Watchdog in Potential Blow to Biden

©2020 Bloomberg L.P.