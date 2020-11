Suiza.- Airbus presenta su oferta para que Suiza renueve sus F-5 y F-18 por el Eurofighter

27/02/2020 Eurofighter del Ej�rcito del Aire ESPA�A EUROPA MADRID POL�TICA EJ�RCITO DEL AIRE



MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



El fabricante paneuropeo aeronáutico Airbus y el Gobierno de Alemania han presentado este miércoles su oferta oficial para que Suiza renueve su flota de aviones de combate F-5 y F-18 por el Eurofighter, según ha informado la compañía en un comunicado.



La oferta se ha presentado en cooperación con el resto de países propietarios de Airbus (Francia y España) y que participan en el ensamblaje del avión de combate. También han se ha tenido en cuenta a los socios industriales, Leonardo y BAE Systems.



La compañía no ha desglosado los términos económicos de la propuesta. No obstante, este jueves celebrará una rueda de prensa en Alemania para ofrecer más detalles de la oferta.



El programa Eurofighter cuenta con más de 660 pedidos pendientes. La semana pasada, Airbus informó de que había firmado un contrato con Alemania para el suministro de 38 Eurofighter de Tramo 4.



"Con la oferta presentada hoy, queremos demostrar que el Eurofighter es la mejor solución global para Suiza", ha explicado el consejero delegado de la división de defensa, Dirk Hoke.



"Para Alemania, Suiza no es solo un cliente, sino un aliado estratégico con el que nos gustaría intensificar aún más nuestra ya estrecha colaboración. El Eurofighter es la única plataforma desarrollada y operada conjuntamente por varias naciones europeas y, por lo tanto, sería una solución ideal para Suiza", ha agregado el embajador de Alemania en Suiza, Michael Flügger.