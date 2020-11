Spike Lee cambia de rumbo con musical sobre el Viagra

El director Spike Lee en los Oscar, Los Ángeles, EEUU, 9 febrero 2020. REUTERS/Mike Blake

LOS ÁNGELES, 18 nov (Reuters) - El director Spike Lee, reconocido por sus películas sobre la experiencia de ser negro en Estados Unidos, está cambiando de rumbo en su trayectoria con un musical sobre el tema del Viagra.

Lee dirigirá la película aún sin título a partir de un guión que coescribió sobre el descubrimiento y lanzamiento del medicamento para la disfunción eréctil. Se basa en un artículo de 2018 de la revista Esquire llamado "All Rise" (Todo Sube), dijeron los productores.

Las canciones y la música originales serán escritas por el dúo detrás del musical de rock "Passing Strange", ganador de un premio Tony en 2008, sobre el viaje de autodescubrimiento de un artista negro.

El nativo de Brooklyn de 63 años dijo en un comunicado que había crecido odiando los musicales, a pesar de los esfuerzos de su madre. "Finalmente, entrando en mi cuarta década como cineasta estaré dirigiendo un musical de baile y canto", agregó.

Lee también dirigió una película musical en 1988 llamada "School Daze".

El Viagra, del laboratorio Pfizer Inc, comercializado por primera vez en 1998, se desarrolló originalmente como un tratamiento potencial para el dolor de pecho relacionado con el corazón.

Lee ganó su primer Oscar en 2019 por el guión de la sátira del Ku Klux Klan "BlacKkKlansman". Sus más de 50 películas y documentales incluyen clásicos como "Do the Right Thing", "Malcolm X" y el drama de sobrevivientes de la guerra de Vietnam "Da 5 Bloods".

