Siria.- Mueren cerca de 30 soldados y milicianos progubernamentales en un nuevo ataque de Estado Islámico en Siria

MADRID, 18 (EUROPA PRESS)



Alrededor de 30 militares sirios y milicianos progubernamentales han muerto en un ataque ejecutado por el grupo yihadista Estado Islámico contra una columna de vehículos militares en la provincia de Deir Ezzor (este), según ha informado el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos.



El organismo, con sede en Londres e informantes en el país, ha señalado que los yihadistas han tendido una emboscada al convoy en los alrededores de Faidat ibn Muaine, en el desierto de Al Mayadín, escenario de un repunte de los ataques durante los últimos meses.



Asimismo, ha señalado que el ataque se ha saldado con la muerte de al menos once soldados y 17 miembros de las Fuerzas de Defensa Nacional (NDF), mientras que otras 17 personas han resultado heridas, por lo que no se descarta que el balance de fallecidos aumente en las próximas horas.



El Observatorio ha resaltado que las milicias integradas en las NDF han enviado una gran cantidad de refuerzos a la zona para hacer frente a los atacantes, sin proporcionar un balance de bajas en las filas de Estado Islámico.



La semana pasada murieron al menos 20 soldados y milicianos progubernamentales en otro ataque del grupo yihadista en en los alrededores de la presa de Abú Fayad, al este de la ciudad de Salamiya, situada la provincia de Hama, en el centro de Siria.



Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS) anunciaron el 23 de marzo de 2019 la toma de Baghuz y la caída del conocido como califato territorial de Estado Islámico, que ya no controla ninguna zona en Siria e Irak, donde fue derrotado en diciembre de 2017.



Sin embargo, el grupo ha incrementado sus ataques durante los últimos meses, especialmente en Deir Ezzor y en el triángulo que conforman las fronteras de las provincias de Alepo, Hama y Raqqa, lo que ha provocado que el Ejército de Rusia haya aumentado igualmente sus bombardeos en apoyo a las tropas gubernamentales.

